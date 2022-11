Accidente de tránsito: Conductor perdió el control y volcó 

En comunicación con los Nosocomios de la ciudad de El Carmen y Perico refirieron no haber asistido ni recibido víctima alguna proveniente del hecho, hasta el momento no se hizo presente ninguna persona referente al accidente. Actuaciones a cargo del Of. Insp Galian Gustavo.

Copyright © TodoJujuy.com Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.