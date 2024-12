Crimen de Jairo Salcedo: "No me caben dudas que actuaron más personas"

En ese sentido, Daniel Salcedo, padre de la víctima, habló con Canal 4 y comentó que "no esperábamos otra resolución, esto nos saca un gran peso de encima. No nos cabe ninguna duda que esto fue planeado, para mi una persona sola no pudo haber actuado en este hecho, hubo varias. Lo llevaron a cabo de una forma estudiada, mínimamente tres más tiene que haber, pero no nos dieron una respuesta sobre eso".