La palabra mamá le queda grande a esa asesina

En ese marco, Ramón Dupuy, abuelo del pequeño de 5 años, habló con Canal 4 y remarcó que espera cadena perpetua para este viernes. "Se volvió a pedir la pena máxima y que se incluya a su progenitora también el crimen de abuso sexual porque ya están presentadas las pruebas y no hay ninguna duda de que mientras le pegaban y lo masacraban, también lo violaban entre las dos", mencionó.

"Mamá es una palabra santa, a ella no se le puede decir eso, le queda muy grande el título de madre", dijo e hizo referencia a que solamente juzgaron por abuso sexual a la pareja de la progenitora, pero que esa condena debería recaer sobre ambas.

Asimismo, Ramón habló sobre el pedido de reclusión perpetua por tiempo indefinido sin beneficios, "es lo que nosotros anhelamos porque es grave el hecho que cometieron estas asesinas. También se pide que estén separadas y dejen de estar de luna de miel en la penitenciaría".

"Ellas no están arrepentidas, hasta el día de hoy no hay arrepentimiento, no se les cayó ni una sola lágrima. Si bien la progenitora 'llorisqueó', pero fue todo fingido. No queremos tener ningún tipo de contacto con sus familias porque sabemos que ellos sabían todo. Tengo un gran dolor por la actitud que tuvo esa familia porque cuando fuimos a buscar las cosas de Lusito, las tiraron en la calle. Por suerte los vecinos juntaron todo y estamos muy agradecidos", añadió.

Por último, destacó que "se comprobó que a Lucio lo mataron por odio de género, eso lo dicen las pericias psiquiátricas así que eso tiene que estar en el expediente. Estamos con muchas ansias por conocer la sentencia, se hizo interminable este tiempo. A partir de esto vamos a comenzar a luchar por todos los Lucios que viven en Argentina, conformamos un equipo para trabajar por la niñez".

