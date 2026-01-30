viernes 30 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de enero de 2026 - 13:07
Justicia.

Enviaron un operativo judicial en San Fernando por vuelos vinculados a la AFA

La PSA inspecciona el hangar de Flyzar por orden del juez González Charvay para identificar a los pasajeros de los helicópteros a Villa Rosa.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Aeropuerto de San Fernando.

Aeropuerto de San Fernando.

El caso judicial que investiga la mansión ubicada en Pilar, vinculada a la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tuvo un nuevo avance esta mañana. Según informaron fuentes judiciales, agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fueron al aeropuerto de San Fernando para llevar adelante un operativo en el hangar de la compañía Flyzar.

Lee además
La AFA contestó la intimación de la Inspección General de Justicia y desestimó las críticas del Gobierno.
Justicia.

AFA responde la intimación de la IGJ y le resta importancia a las presiones del Gobierno
La Justicia aceptó a ARCA como querellante en la causa contra la AFA por la apropiación de $19.300 millones.
Aval judicial.

ARCA se suma como querellante en la causa contra la AFA por la evasión millonaria

El procedimiento fue dispuesto por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien lleva adelante la causa que analiza el patrimonio y las operaciones financieras de los dirigentes del fútbol argentino.

La Justicia realiza un operativo en San Fernando para buscar registros de vuelos a la mansión de Pilar vinculada a la AFA.

Al presentarse en las instalaciones de Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A. (FLYZAR), los efectivos fueron atendidos por el propietario de la empresa, Felipe Carmona Natta. Según indicaron fuentes cercanas al caso, el empresario señaló que, de contar con la documentación requerida, necesitaría tiempo hasta el lunes para poder entregarla.

El pedido del juzgado se centra en el núcleo de la operación aérea: el juez pretende acceder a datos precisos sobre los seguros de los helicópteros, los planes de vuelo y la lista completa de pilotos. La intención es determinar quiénes utilizaban con regularidad esas aeronaves y qué tipo de cargas llegaban a la propiedad de Villa Rosa.

Aeropuerto de San Fernando.

“Vuelos de entrenamiento”

La medida forma parte de una pesquisa que inicialmente había iniciado el juez del Fuero Penal Económico Marcelo Aguinsky, antes de que la Cámara Federal de San Martín retirara el expediente y lo remitiera al Juzgado Federal de Campana.

En aquel tramo de la investigación, Aguinsky tomó declaración a dos de los pilotos de los helicópteros que operaban en la zona. Durante sus testimonios, uno de los aeronautas intentó justificar su presencia en la propiedad asegurando que realizaba “vuelos de entrenamiento”.

No obstante, los testimonios generaron más incertidumbre que claridad. Al ser consultados sobre la posible carga transportada, los dos pilotos aseguraron no haber trasladado bultos ni paquetes. Entre los datos que preocupan a los investigadores figura que, en conjunto, realizaron más de 60 viajes hacia la quinta de Villa Rosa.

Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria están en el hangar de Flyzar por orden del juez González Charvay.

El interrogatorio también tenía como objetivo confirmar si los dirigentes de la AFA hacían uso de estas aeronaves. Durante la instancia, el juez les mostró fotografías para determinar si podían reconocer al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, o al tesorero Pablo Toviggino, pero ambos negaron poder identificarlos como pasajeros habituales.

La explicación ofrecida despertó dudas y recelo dentro del ámbito judicial, especialmente por la falta de registros oficiales de pasajeros o documentación sobre la carga que permitan verificar de forma rápida sus declaraciones. “El juez tratará de reconstruir por otros medios si lo que dicen los pilotos era realmente así”, detalló un funcionario con conocimiento directo del caso.

Pericias sobre el lavado de dinero

El procedimiento realizado en San Fernando no constituye un hecho aislado. Se enmarca dentro de una serie de medidas ordenadas por el juez Adrián González Charvay el pasado miércoles, que incluyen solicitudes de documentos a entidades públicas y privadas, además de la realización de tres peritajes específicos.

La Justicia realiza un operativo en San Fernando para buscar registros de vuelos a la mansión de Pilar vinculada a la AFA.

El eje de la investigación está en determinar quién es el propietario real de la propiedad y rastrear el origen del dinero utilizado. Oficialmente, la finca está registrada a nombre de la empresa Real Central S.R.L., cuyos responsables legales son Luciano Pantano y Ana Lucía Conte.

Según la documentación presentada, la adquisición se concretó en mayo de 2024 por 1,8 millones de dólares, un monto que contrasta de manera significativa con la tasación oficial de 17 millones de dólares.

La investigación judicial sobre la mansión de Pilar vinculada a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó esta mañana un nuevo capítulo.

Los investigadores judiciales consideran la posibilidad de que Pantano y Conte estén operando como testaferros de Pablo Toviggino o de otras personas, ya que su historial financiero y nivel de bienes no se condicen con el monto desembolsado en la compra.

Las recientes acciones del juez apuntan a examinar en detalle las transacciones societarias y fiscales, con el objetivo de determinar si hubo maniobras para ocultar patrimonio o movimientos vinculados a lavado de dinero.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

AFA responde la intimación de la IGJ y le resta importancia a las presiones del Gobierno

ARCA se suma como querellante en la causa contra la AFA por la evasión millonaria

ARCA impulsa una nueva denuncia contra la AFA por presuntas facturas truchas millonarias

Explosión e incendio en una fábrica de San Fernando, Buenos Aires

Detuvieron a "La Pistolera", señalada por disparar en una pelea callejera en un barrio de Salta

Lo que se lee ahora
tragedia: una mujer murio de un infarto en el balneario de el carmen video
Conmoción.

Tragedia: una mujer murió de un infarto en el balneario de El Carmen

Por  Federico Franco

Las más leídas

Tragedia: una mujer murió de un infarto en el balneario de El Carmen video
Conmoción.

Tragedia: una mujer murió de un infarto en el balneario de El Carmen

El Gobierno actualizó la presentación de los DNI y pasaporte: cuáles son los principales cambios
Anuncio.

El Gobierno actualizó la presentación de los DNI y pasaporte: cuáles son los principales cambios

Buscan entodo el país a jujeño que escapó tras el secuestro de droga en San Juan
Prófugo.

Buscan en todo el país a un jujeño que escapó tras el secuestro de droga en San Juan

Foto ilustrativa. video
Salud.

Qué hay que hacer cuando una persona está sufriendo un infarto

Casamiento viral y en las alturas. video
Celebración.

Amor en la Puna: se casaron en la Laguna de Pozuelos y conmovieron a todos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel