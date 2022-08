"Queremos que esos asesinos tengan una condena firme y ejemplar, pero la Justicia de Jujuy no está avanzando. El menor tienen que ir a un reformatorio y sus cómplices tengan la condena que se merecen. Ya pasaron dos años de la causa y todavía no hay fecha de juicio, no se lo que esperan para hacerlo porque hace un año que tienen las pruebas", le comentó Marta, tía de la víctima, a Canal 4.