Sentencia a los acusados del crimen de fernando Báez Sosa.jpg Sentencia a los acusados del crimen de Fernando Báez Sosa

¿Qué dice la historia clínica?

Los documentos incluyen un estudio de sangre, un electrocardiograma, tomografías computarizadas de cráneo, cuello, tórax, abdomen y pelvis. Estos datos establecen que el adolescente habría fallecido en el hospital, contradiciendo la versión de que "no tenía signos vitales" cuando fue atendido en la vereda.

Según lo que dijo la emergentólóga Carolina Giribaldi Larrosa, personal del hospital Illia que declaró en el juicio, Báez Sosa “no tenía movimiento respiratorio y no tenía pulso”. En el viaje al hospital, se le continuó practicando RCP y con oxígeno porque “no presentaba signos vitales”.

“Lamentablemente no hubo ninguna respuesta. Cuando llegué al hospital hice el pase del paciente a otra doctora, que lo estaba esperando en el shock room”, declaró ante el tribunal.

Cuando fue cuestionada por la lesión en el cráneo de Fernando, aseguró que cuando hay una hemorragia cerebral masiva no hay posibilidad de sobrevivir. “El tronco encefálico es fundamental. El paro cardíaco es irreversible: se puede estimular el corazón manualmente, pero no tiene estímulo propio”, concluyó.

Qué dijeron desde la defensa de Fernando

Fernando Burlando, abogado defensor de la familia de la víctima, explicó por qué no se incluyó la historia clínica en el juicio. Según lo que dijo, en la audiencia quedó comprobado que "cuando llegó la doctora al lugar, ya el personal policial había constatado la ausencia de signos vitales".

"Todo esto se aclaró durante la audiencia debate. En este tipo de casos, cuando la situación y los profesionales luchan por tratar de reanimar a una persona, puede surgir algún tipo de confusión", explicó. "Solamente con las lesiones que habían provocado en el sistema nervioso, prácticamente estaba sin pulso. Lo que significa que ya había fallecido", afirmó.

Además, añadió que ambas partes tenían el derecho de incluir el informe o no durante el juicio. "Cuando ingresó al hospital también se lo intentó reanimar con diferentes maniobras, pero Fernando ya no respondía", aclaró. "Para nosotros falleció en el lugar", finalizó. Pese a la publicación de este nuevo informe, el abogado afirmó que no cree que se modifique la pena de los acusados.

Con datos de Ámbito