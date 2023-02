"Estamos tranquilos y conformes. Fue un fallo exitoso desde lo jurídico porque no es fácil conseguir 8 condenas en un caso de este tipo", dijo ante las cámaras de TN el letrado. "Creemos que todos tienen que tener perpetua y vamos a apelar para que así sea", agregó.

PRISIÓN PERPETUA PARA CINCO RUGBIERS Y 15 AÑOS DE CÁRCEL PARA TRES: LECTURA COMPLETA DE LA SENTENCIA

"Nuestro dolor también es perpetuo"

Graciela Sosa y Silvino Báez se refirieron a la condena que recibieron los rugbiers este mediodía. "Estamos conformes con lo que resolvió el tribunal, los abogados continuarán trabajando para lograr perpetua para todos", indicaron.

"Después de tanta espera escuchar el veredicto fue fuerte, cuando escuché perpetua sentí emoción y paz en el corazón. Es un poco de calma porque ellos asesinaron a mi hijo", indicó la madre del joven.

"Se me cruzaron muchas imágenes en la cabeza. Mi hijo imploraba perdón mientras 8 personas le pegaban de la peor manera. Por eso no me conmovió nada de ese grupo. Perdonarlos es muy difícil", dijo.

"A Fernando lo llevaremos todos los días con nosotros. Hay días en que no quiero levantarme y me hace mal. Nos brindamos mucho apoyo mutuamente", finalizaron.

image.png