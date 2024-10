La autopsia al cuerpo de Liam Payne reveló que inhaló cocaína

Por lo pronto, no hay sospechas en el caso de un homicidio.

Al mismo tiempo, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires , responsable de los exámenes de laboratorio del material hallado en la habitación del hotel donde se hospedaba el exintegrante de One Direction , finalizó la fase inicial de los análisis y dispone de los resultados preliminares , los cuales fueron informados al fiscal Marcelo Roma , quien dirige el caso.

Las pericias de laboratorio determinaron que había cocaína en su cuerpo.

Entre los elementos examinados se hallan varios residuos biológicos, cuyos análisis han sido finalizados y se guardan bajo estricta confidencialidad. Por otro lado, se efectuó una prueba sobre el polvo blanco hallado en el escritorio del exintegrante de One Direction que falleció el miércoles anterior. No obstante, la identidad de esta sustancia, que parece ser cocaína, todavía no ha sido confirmada.