Máximo Thomsen: "Le pegué, pero no quise que pasara algo así"

El medio TN le realizó una entrevista desde la cárcel: “ Yo solo recuerdo que entré pateando (a la pelea). Yo no me quiero esconder de lo que pasó , quiero que nos culpen por lo que pasó, no por algo que dicen que pasó”, fue luego de decir esta frase que Thomsen se quebró en llanto.

Y siguió con la voz cortada: “Estuve ahí, participé, le pegué, pero nunca quise que esto terminara así” . El llanto nuevamente interrumpió sus palabras. “Es difícil, porque es un cargo de conciencia importante , porque cuando uno no lo busca, no espera esta consecuencia”.

Está condenado a prisión perpetua, junto con Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Luciano Pertossi y Matías Benicelli, por el delito de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con lesiones leves.

Fernando Báez Sosa Crimen de Fernando Báez Sosa.

“Era una persona joven, como nosotros. Cargar con la conciencia de que sí, fue por culpa de nosotros, mía también... Pero nadie lo quiso así. Estoy seguro: ni yo ni mis amigos, ninguno quiso que esto terminara como terminó. Es una vida y nadie es quién para quitarle la vida a una persona”. Otra vez se largó a llorar.

A sus espaldas, la cámara captaba la imagen de la Virgen de San Nicolás. Atrás había quedado su relato de su vida antes de ese 18 de enero en Villa Gesell, cuando estudiaba para profesor de educación física y se entrenaba en rugby con el Club Atlético San Isidro. También sus veranos trabajando con su padre en riegos y el reconocimiento de que cuando se iban a de vacaciones el alcohol era su principal ingesta. “Si no tomaba no me divertía”, recordó.

Luego de explicar que “no hay nada violencia en el rugby”, el condenado soltó: “Esto no tiene nada que ver con el rugby, tiene que ver con la cuestión social. Uno sale a la calle y hay violencia”. Justamente, hablaría de las noches a los golpes en Zárate. “Sí, pasaba que salía y era muy normal tener dos o tres peleas seguro; con baldosas, armas, cuchillos, era una cuestión difícil. Siempre lo vi. Me he peleado y no es algo de lo que esté orgulloso y es algo que traté con un psicólogo”.

Ante esto, Thomsen recordó que en sus peleas en la noche de Zárate “nunca” se le “pasó por la cabeza matar a alguien”. Y añadió: “Uno no siente que con las manos o con el cuerpo uno pueda llegar a un extremo de matar a alguien”.

Embed - MÁXIMO THOMSEN ROMPE EL SILENCIO POR EL CRIMEN DE FERNANDO BÁEZ SOSA - ENTREVISTA COMPLETA, PARTE 1