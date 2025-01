Rosario: ¿Quién es el tiktoker que atropelló a una mamá y a su hija?

No parecía tener empleo formal, registros en el sistema ARCA , ni deudas recientes a su nombre, ni siquiera por tarjeta de crédito . En TikTok contaba con más de 26 mil seguidores , pero tras el accidente, alguien eliminó todos sus videos , quedando ninguno disponible.

La cuenta de Tik Tok de Gagliasso, hoy vacía.

Luego del siniestro, que tuvo lugar el martes pasado en las intersecciones de Wheelwright y Presidente Roca, López fue llevado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde permaneció internado hasta este jueves debido a lesiones en el tórax y la espalda. Tan pronto como ingresó al hospital, sus perfiles en redes sociales experimentaron un cambio inmediato: los comentarios en sus publicaciones fueron desactivados.

Autos y fiestas de lujo: la vida del tiktoker

En sus publicaciones de Instagram, se puede observar una salida reciente a Mar del Plata, donde grabó la velocidad a la que circulaba junto a sus amigos en un auto por la carretera. Además, en las historias destacadas de su perfil, fijó imágenes de sus dos vehículos, con los cuales solía compartir fotos y videos.

La pasajera del Peugeot 206, quien viajaba con López en el instante del accidente, también generó rechazo en las redes sociales. Varios usuarios de Instagram informaron que Giovana R., de 20 años, mientras se encontraba hospitalizada en un sanatorio debido a un traumatismo abdominal provocado por el impacto, compartió una historia en su lista de Mejores Amigos, en la que afirmaba sentirse “viva de milagro”.

Agustín Gagliasso.

Sin embargo, en su cuenta de TikTok, que cuenta con muchos seguidores, no se registró ninguna actividad. No obstante, Giovana R. no enfrentará cargos penales en el marco de la investigación que llevan a cabo las fiscales provinciales Mariana Prunotto y Valeria Piazza Iglesias, de la Agencia de Siniestralidad Vial y Homicidios Culposos, encargadas del caso.

A pesar de la audiencia imputativa que tendrá lugar hoy, las autoridades judiciales, policiales y municipales siguen revisando las grabaciones de cámaras públicas y privadas ubicadas en el área del accidente, con el fin de identificar la motocicleta que, según varias versiones, presuntamente competía en una carrera clandestina junto al Peugeot 206.