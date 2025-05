Anses: ¿De cuánto será el monto de la Tarjeta Alimentar en junio?

En junio de 2025 , la ayuda económica de la Tarjeta Alimentar de ANSES — conserva los mismos valores asignados que en meses anteriores. Según datos aportados por el Ministerio de Capital Humano , no se aplicaron modificaciones en la suma que reciben los beneficiarios en ninguna región del país.

Pese a que este beneficio fue diseñado únicamente para adquirir productos alimenticios y bebidas , su monto no se ajusta mes a mes según la evolución de la inflación , y permanece sin cambios desde hace un año. En este contexto, el valor de la Prestación Alimentar únicamente difiere en función de la cantidad de integrantes del núcleo familiar.

En este contexto, el valor de la Prestación Alimentar únicamente difiere en función de la cantidad de integrantes del núcleo familiar.

Cuándo se cobra la Prestación Alimentar en junio de 2025

Este apoyo económico se deposita en conjunto con el beneficio principal que percibe cada persona, razón por la cual no existe un calendario exclusivo para la Prestación Alimentar. La acreditación del monto se realiza en la misma fecha establecida en el cronograma habitual que mensualmente organiza la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social).

Quiénes pueden recibir la Prestación Alimentar de Anses

Cuando fue implementada, la Tarjeta Alimentar estaba dirigida exclusivamente a niñas y niños de hasta 6 años de edad. Posteriormente, en 2021, se amplió el rango etario permitiendo su alcance hasta los 14 años, y en 2024 volvió a extenderse, incluyendo a adolescentes de hasta 17 años.

Quienes reciben esta ayuda económica tienen la posibilidad de verificar cuándo les corresponde cobrar consultando el cronograma disponible en la página oficial del organismo.

Para contar con este beneficio, el interesado debe cumplir con determinadas condiciones:

Ser beneficiario de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

Embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social .

a partir de los que cobren la . Tener hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo , sin límite de edad .

que cobren la , sin . Ser madres que perciben una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.

Cómo se tramita la Tarjeta Alimentar

No es requisito efectuar ninguna gestión particular para acceder a este beneficio social, ya que el depósito se realiza de forma automática. La Anses se encarga de verificar los datos personales del solicitante mediante un entrecruzamiento de información para determinar si corresponde o no la asignación de la Prestación Alimentar.

Desde el cambio introducido en octubre del año anterior respecto a la edad máxima de los hijos contemplados, las actualizaciones se efectúan sin necesidad de intervención del titular, ya que el sistema las procesa de manera automática.