Bolsonaro y Lula protagonizaron un tenso debate previo al balotaje

En la noche del domingo, el presidente Jair Bolsonaro y el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva fueron protagonistas de un nuevo debate llevado adelante en San Pablo, en la antesala de lo que será el balotaje el 30 de octubre.

image.png

No han tenido mucho lugar las propuestas, a excepción de algunos escuetos pasajes del debate. En esa línea ambos manifestaron su compromiso de no tocar la composición de la Corte Suprema con jueces partidarios. “Ya tuvimos la experiencia en la dictadura de cambiar la Corte Suprema. […] No es democrático que un presidente de la República quiera tener como amigos a ministros de la Corte Suprema”, comentó el actual expresidente.