"Che Milei": Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei por el acuerdo con FMI

Finalizando remató: "Pasas de votar en contra del acuerdo con el FMI en el 2022 cuando eras Diputado Nacional, a pedirle 22 millones de dólares", agregando: "¿Cuál es el común denominador de los dólares con el FMI?, Si, adivinaste! El gran aptinador serial de dólares ajenos, Toto Caputo".

El último cruce de CFK y Milei

Los últimos cruces que habían tenido a través de redes sociales, fue luego de los incidentes en la manifestación de los jubilados, de la visita del presidente a Bahía Blanca por las inundaciones y de la criptoestafa en la que se vio involucrado el presidente.

"El viernes por la mañana en EXPO AGRO intentaste explicar porque habías tardado tantos días en ir a Bahía Blanca diciendo que no querías “caranchear” con la tragedia sacándote “una foto linda”. Lástima que, cuando decías eso, tenías a ESPERT sentado a la derecha, TU CANDIDATO A DIPUTADO EN LA PBA PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES, que FUE EL PRIMERO EN “CARANCHEAR” SACÁNDOSE UNA FOTO MIRANDO EL MAPA DE BAHÍA CON CARA DE PREOCUPADO", escribió Cristina al inicio del escrito.

Y agregó, extendiendo las críticas a Patricia Bullrich: "y de la que tenías sentada a tu izquierda, mejor ni hablar… Tu Ministra de Seguridad... Ex montonera, ex menemista, ex cavallista, ex delarruista, ex macrista… En realidad, me parece que siempre fue un ex ser humano. ¿Me querés decir cómo podés hablar de casta política con esa gente sentada a tu diestra y siniestra y a continuación gritar ¡viva la libertad carajo!?".

Para finalizar, la exmandataria le recordó la estafa multimillonaria que el ultraderechista protagonizó a mediados de febrero con la criptomoneda $LIBRA. "De la crypto estafa de la que participaste hoy no te voy a decir nada porque eso viene para largo y cada vez peor", cerró CFK.