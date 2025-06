Conflicto con el Garrahan: el Gobierno convocó a una nueva audiencia con los gremios

La ministra Sandra Pettovello compartió esta información tanto en su cuenta personal como en los canales oficiales del Ministerio de Capital Humano. Esta comunicación tuvo lugar en un momento marcado por una creciente confrontación entre el Gobierno nacional y el personal del hospital, que mantiene un reclamo persistente por mejoras en sus ingresos desde hace más de doce meses.

Los residentes del Garrahan rechazaron el aumento del Gobierno.

El reclamo de los médicos residentes del Hospital Garrahan

Antes de la convocatoria oficial, el martes por la tarde, los médicos residentes del Hospital Garrahan comunicaron que mantendrán la medida de fuerza que vienen sosteniendo. A través de un parte de prensa, el grupo profesional informó que la propuesta acercada por el Ministerio de Salud consiste en un bono extraordinario de carácter no remunerativo por 500.000 pesos.

Con ese monto adicional, los ingresos mensuales pasarían a rondar los 1.300.000 pesos para quienes están en su primer año de residencia, y superarían los 1.500.000 pesos en el caso de los residentes más avanzados y quienes ocupan cargos de jefatura.

El comunicado de los residentes del Hospital Garrahan.

No obstante, subrayaron que la propuesta “no está respaldada por un decreto oficial y carece de garantías y compromisos futuros de diálogo por parte de las autoridades”. También remarcaron que “el recibo de sueldo sigue siendo el mismo”, lo que representa uno de los puntos más conflictivos del reclamo.

“Nuestro salario depende exclusivamente del Ministerio de Salud de la Nación. El bono no remunerativo que se instauraría a partir del 1 de julio del corriente año es un arreglo provisional a la situación”, indicaron.

Conflicto en el Hospital Garrahan.

Los médicos en formación manifestaron que la propuesta presentada no representa una salida de fondo y volvieron a reclamar un ajuste salarial integral que incluya “una planificación sostenida en el tiempo, con actualizaciones periódicas que acompañen el ritmo inflacionario”. De acuerdo con lo que señalaron, ya recurrieron a todos los mecanismos institucionales disponibles para plantear su demanda: “Nos encontramos inmersos en este conflicto hace más de un año. Como detallamos en otras oportunidades, hemos agotado todas las instancias previas y nos hemos comunicado por las vías correspondientes”.

En ese mismo comunicado, dejaron en claro su predisposición a seguir conversando: “Creemos que el ejercicio y la formación deben ser reconocidos y valorados en pos de asegurar su continuidad. La situación debe ser abordada con la seriedad que amerita. Merecemos un salario digno. Reiteramos nuestra voluntad de mantener abierta la instancia de diálogo”.

Trabajadores del Hospital Garrahan se movilizaron reclamando por la pérdida en el poder adquisitivo de los salarios.

El jueves habrá un nuevo paro de los trabajadores del Garrahan

En este escenario, los trabajadores de la salud adelantaron que el jueves próximo llevarán a cabo una protesta frente a la sede del Ministerio de Salud, acompañados por otros empleados del hospital que también se encuentran en disputa con el Gobierno por cuestiones salariales.

Durante la tarde del lunes, se realizó una reunión entre delegados del Ministerio y los médicos, donde se oficializó una nueva propuesta. Más tarde, dicha oferta fue remitida por escrito a través de un memorando, en el que se detallaba la entrega de un bono adicional que reemplazaría el refuerzo anterior de 200.000 pesos, elevando el monto a 500.000 pesos.

Sin embargo, el hecho de que ese bono fuera de carácter no remunerativo generó un fuerte rechazo, ya que —de acuerdo con voceros del grupo— ese tipo de pago “no se deriva a aportes, no entra en el aguinaldo y no se actualiza”.

Por otro lado, el Ejecutivo también atendió una solicitud de reunión presentada por ATE, el sindicato que agrupa al personal administrativo del hospital. El encuentro fue pautado para el mismo jueves 5 de junio a las 13:30, en la sede ubicada sobre la calle Callao. La citación trascendió luego de que el gremio difundiera la notificación y expresara su inquietud ante lo que considera una maniobra oficial para fragmentar las negociaciones, organizando audiencias por separado para los residentes y el resto del equipo no médico.

Desde la cartera sanitaria confirmaron que todos los trabajadores del centro de salud están incluidos en la resolución de conciliación obligatoria, y adelantaron que evalúan aplicar posibles sanciones ante la continuidad de las medidas de protesta.