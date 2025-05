Cristina Kirchner apuntó contra el Gobierno de Javier Milei: ¡Qué mediocres, qué chatos!

"En la lista que me hicieron de cosas culturales que hicimos en nuestro gobierno me pusieron el INCAA y las 900 películas, el Canal Encuentro, centros culturales, orquestas juveniles", enumeró e ironizó: "También hicimos Paka Paka, que (el Gobierno) me lo quiere poner a Zamba más clarito, en cualquier momento le ponen ojos claritos".