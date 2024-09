Cristina Kirchner dará un discurso en Merlo, en medio de sus cruces con Javier Milei

Ofrecerá una charla titulada "Sigue siendo la economía bimonetaria, estúpido". No se sabe si Axel Kicillof asistirá al discurso de Cristina Kirchner.

La repercusión fue tal que incluso llevó a un intercambio en Twitter con Javier Milei . En Merlo , lugar donde se realizará el evento, la ex presidenta intensificará sus críticas hacia el Presidente y su estrategia económica .

Está decidida a mantenerse en la pelea y no tiene intención de quedarse callada. En su intervención, subrayará nuevamente la carencia de divisas en las reservas del Banco Central y la situación crítica de la economía nacional .

La ex presidenta ha optado por jugar un papel clave en el enfrentamiento verbal entre la oposición y el Ejecutivo. No deja transcurrir más de dos meses sin intentar influir en la agenda mediante cartas, conferencias o publicaciones en redes sociales. A juzgar por la repercusión de sus intervenciones, es la única figura del peronismo que logra ampliar su perspectiva a nivel nacional.

Cristina Kirchner fue criticada por su última carta

A diferencia de ocasiones anteriores, CFK recibió diversas críticas en relación con su carta de la semana pasada. Principalmente, porque muchos líderes consideraron que solicitó una autocrítica del peronismo sin asumir su propia responsabilidad en los fracasos del movimiento. Desde el Instituto Patria, se aclaró que ella también asume la responsabilidad de los acontecimientos en el espacio político debido a su posición como la figura más relevante de la coalición.

La última conferencia de Cristina Kirchner en el conurbano fue en Quilmes.

Por lo tanto, las declaraciones que haga hoy estarán enmarcadas en un clima de conflicto interno dentro del peronismo. En este contexto, diversos líderes sindicales han puesto en duda sus críticas hacia la CGT, mientras que varios miembros del peronismo en la provincia de Buenos Aires demandan que se reduzcan los discursos y se aumenten las acciones para resguardar a Axel Kicillof de los daños causados por la disputa interna en la región.

Las dudas sobre la presencia de Axel Kicillof

La asistencia del gobernador de Buenos Aires sigue siendo incierta. Hasta la noche de ayer, no había recibido una invitación para el evento. Desde La Plata se limitan a decir: "Si lo invitan, va", lo que sugiere que la relación entre los Kirchner y Kicillof no atraviesa su mejor etapa. No se han ofrecido justificaciones relacionadas con compromisos previos o agendas. Simplemente falta que le extiendan una invitación.

El kirchnerismo atraviesa un año agitado. Por primera vez en su trayectoria, Cristina Kirchner enfrentó críticas hacia su liderazgo político. Estas provinieron del entorno político territorial del Gobernador, bajo la dirección de Andrés “Cuervo” Larroque y Jorge Ferraresi. Desde entonces, y con el malestar que causó la intervención de los Kirchner en el gabinete provincial, la relación se ha deteriorado, aunque no ha llegado a romperse por completo.

Otros tiempos del kirchnerismo. La tensión interna permanece latente en el vínculo entre La Cámpora y Kicillof.

Las críticas del secretario general adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, y del líder de Suteba, Roberto Baradel, evidencian las primeras grietas en la estructura jerárquica tradicional del kirchnerismo. Ambos cuestionaron la intervención de la ex vicepresidenta, a pesar de su cercanía con la dirección kirchnerista.

La asistencia o no de Kicillof será un aspecto relevante durante la tarde de hoy. Resultaría sorprendente su falta, considerando que recientemente estuvo con la ex presidenta en el Instituto Patria tras su declaración en los tribunales de Comodoro Py por el intento de magnicidio. Sin embargo, en eventos como el de hoy, la presencia o ausencia de los asistentes revela una parte del panorama político actual.

Cristina Kirchner reaparece en el conurbano bonaerense.

Hasta Merlo se desplazarán los dirigentes habituales que suelen respaldar a la ex presidenta. Alcaldes, legisladores y funcionarios de la provincia de Buenos Aires estarán presentes y ocuparán los asientos de primera fila en el auditorio. Son los de siempre, los que forman el núcleo más leal de CFK, reafirmando su liderazgo sobre el kirchnerismo y consolidando cada vez más su influencia en la provincia de Buenos Aires.

