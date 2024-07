El Gobierno analiza de cuánto será la suba del salario mínimo

Aumentar el salario mínimo actual al nivel de la línea de pobreza implicaría un incremento de casi 273%, algo que los sindicatos admiten que sería irrealizable en un contexto donde el Gobierno busca moderar las negociaciones salariales para evitar que se trasladen a la inflación.

Además, tendrán que decidir si el incremento que se acuerde en el Consejo del Salario, en caso de llegar a un consenso, se aplicará retroactivamente a junio, afectando así el medio aguinaldo de ese mes, o si comenzará a regir a partir de julio.

El Gobierno busca construir "diálogo social" tras la firma del Pacto de Mayo.

Crecen las tensiones en la previa del Consejo del Salario

En el Consejo del Salario coexisten diversas posturas entre los representantes de los mismos sectores. Las mipymes tienden a ser más flexibles a la hora de negociar incrementos más altos en comparación con las empresas medianas y grandes, basándose en la premisa de la alianza estratégica indispensable que sostienen con los empleados.

Sin embargo, también hay debates entre los sindicatos y algunas organizaciones suelen firmar en desacuerdo. En este contexto, el último aumento se determinó mediante un decreto presidencial.

“En las últimas dos reuniones del Consejo del Salario, el Gobierno de Milei en alianza con los sectores empresariales encabezados por AEA, la UIA y CAME, se las ingenió para impedir que el Consejo funcione y decidir por decreto, como lo viene haciendo durante todo su gobierno, para que el Salario Mínimo, Vital y Móvil siga cayendo a niveles cada vez más desesperantes”, advirtió Hugo “Cachorro” Godoy secretario General de la CTA-Autónoma.

Hugo Yasky, líder de la CTA de los Trabajadores, criticó que “nunca el salario mínimo estuvo tan bajo, nunca la indigencia estuvo tan alta, nunca las grandes corporaciones ganaron tanto mientras la sociedad se empobrece”. “En la reunión del Consejo, la demanda será recuperar lo perdido”, adelantó.

La CGT busca recomponer el diálogo con Milei sin abandonar la postura crítica

Después de dos huelgas generales, la CGT disminuyó la confrontación y solicitó la creación de un canal de diálogo, el cual se materializó esta semana. No obstante, para no romper relaciones con el sector más radical liderado por Pablo Moyano, jefe del sindicato de Camioneros, divulgó un severo análisis de la situación económica y social y afirmó que, en el contexto actual, “no hay perspectivas de recuperación”.

“Destacamos el actual estado de profunda recesión, pérdidas de empleos en todas las actividades y caída del poder adquisitivo de trabajadores activos (regulares e informales) y pasivos, con una falta de perspectivas de mejoras de recuperación económica en el corto plazo”, advirtió como cierre del texto en el que precisó los avances del encuentro con Cordero.

Este jueves será el turno del Consejo del Salario, ofreciendo una nueva oportunidad para reunirse en esta fase de negociaciones. La CGT busca reducir los efectos de la reforma laboral que Milei desea impulsar y obtener modificaciones en las leyes ya aprobadas y las que serán diseñadas por el Consejo de Mayo.

Aunque el Gobierno está dispuesto a considerar sugerencias y ha creado una instancia de trabajo técnico entre empresarios, sindicatos y el Estado, los funcionarios son conscientes del escaso margen para hacer concesiones, pero están dispuestos a evaluar las demandas y encontrar un posible punto de acuerdo intermedio.

