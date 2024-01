El vocero presidencial, Manuel Adorni , ratificó que el Gobierno Nacional no coparticipará con las provincias el Impuesto PAÍS.

Política.. El Gobierno no coparticipará con las provincias el Impuesto PAÍS

En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni , ratificó que el Gobierno Nacional no coparticipará con las provincias el Impuesto PAÍS y aseguró que "jamás se puso en discusión" el reparto de ese tributo en la reunión mantenida ayer con los gobernadores.

Impuesto PAÍS: qué dijo Manuel Adorni

Manuel Adorni dijo en conferencia de prensa en Casa Rosada: “Hoy estuve con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y conversamos del tema, jamás se planteó coparticipar el Impuesto PAÍS, no estuvo nunca en la discusión, no estuvo jamás sobre la mesa, se quitó el capítulo fiscal que trata la materia económica, no es parte de la discusión en este momento”.