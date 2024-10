Estela de Carlotto admitió la "frialidad" que sintió entre Cristina Kirchner y Áxel Kicillof

El evento que tuvo lugar en La Plata marcó la primera reunión presencial entre la ex presidenta y el gobernador de Buenos Aires desde que ella lo acusara de "juntar aval" para su rival, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. En respuesta, Kicillof emitió un comunicado en el que le pidió "humildad", argumentando que los conflictos internos son "innecesarios" y solo benefician a "la derecha".

Estela de Carlotto habló en el 47° aniversario de Abuelas: "Esto demuestra que el pueblo está unido, junto y luchando".



Además agradeció la presencia de Axel y de Cristina. pic.twitter.com/7LAc9v2sLl — El Destape (@eldestapeweb) October 24, 2024

"No era fácil a veces con los cánticos de la gente para una u otra persona porque los quiero tanto a los dos que, como buena vieja que soy, estaba cuidándolos", recordó Carlotto.

Estela de Carlotto criticó a los que cantaban "Cristina presidenta"

Al evocar el instante en que el gobernador intentó tomar la palabra pero fue interrumpido por los cánticos de "Cristina presidenta", detalló: "Lo pasé muy bien. Tenía un poquito de...Por lo que gritaba la gente, lo que la gente anunciaba para una y otra persona que no...No digo que los dos están en competencia sino que están también en el camino de la política".

"Primero, Cristina no se está postulando a Presidenta. Ella lo que quiere es otra cosa por ahora, por lo que dice. Y el gobernador está luchando por una provincia que es casi un país y que hay tanto por hacer y hay tantas dificultades", reflexionó.

Por su parte, la presidenta de Abuelas opinó que Cristina Kirchner y Axel Kicillof "disfrutaron" del evento y subrayó: "Por supuesto la gente gritó y se animó a decir lo que quería decir. Había un grupo que incitaba apoyando más a Cristina".

Estela de Carlotto, entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner en un acto en La Plata.

"Para mí salió todo bien y estas son leyes políticas que no ofenden a lo que nosotros hacemos y queremos. Yo personalmente los quiero y los aprecio a los dos muchísimo", subrayó.

Y completó: "Ellos son políticos, además de seres humanos, la política no la entiendo ni la conozco. Los quiero a los dos y les deseo lo mejor. Ya se van a arreglar, no son enemigos, al contrario. Hay que darles tiempo, acariciarlos. Necesitan saber que se los quiere y respeta, y si hay algo que no nos gusta decírselos de la manera que corresponde, en el oído y despacito, para ayudarlos".

Al ser preguntada sobre la entrevista que dio el presidente Javier Milei al canal TN, en la que mencionó que tiene un "morbo" que es "meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro", contestó: "Este hombre no es un hombre, es una bestia".

Estela de Carlotto entre Cristina y Kicillof, en medio de la tensión por la interna en el PJ.

"Una persona que dice, después se ríe y dice que lo dijo en broma...No, por favor. Señor, señor. Tarados no somos y eso lo dice con ganas de hacerlo. No va a poder hacer lo que pretende porque nosotros vamos a defender la democracia y la democracia no es el odio", advirtió.

Finalmente, la titular de Abuelas resumió: "Realmente yo no sé cómo no reaccionamos...No violentamente porque la violencia no sirve, pero sí el apoyo de diputados, senadores, de la política y que moderen un poco a este señor".