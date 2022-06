Morales.. Gerardo Morales: "Me duele que el Presidente no me haya visitado" El gobernador, Gerardo Morales, habló sobre la visita del Presidente a Milagro Sala. "Espero que reflexione y nos respete como pueblo".





Gerardo Morales le dejó un mensaje a Alberto Fernández Gerardo Morales brindó un discurso en la inauguración del Secundario N°48 de Alto Comedero y fue tajante sobre la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala en una clínica capitalina. En principio, el Gobernador de Jujuy expresó: "Me duele que el Presidente haya estado aquí y no me haya visitado, lo estuve esperando en mi despacho".

"Comparto que tendría que estar en este acto -inauguración del secundario-, mientras el país no rompa la cultura de la grieta, nos va a ir mal como pueblo y esto se profundizó hoy", acotó Morales.