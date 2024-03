Guillermo Francos dijo que Villarruel "podría haber evitado" tratar el DNU

“ No redacté el comunicado , no sé cuál es la intención de ese comunicado, pero no creo que haya habido una intención de la vicepresidente. En todo caso, puede haber habido un error en incluir el DNU en el temario , pero no creo que haya habido una intención de dañar al Gobierno. Sería absolutamente ridículo pensar en eso”, señaló el ministro.

Villarruel atendió a las solicitudes del kirchnerismo y de ciertos representantes de la oposición al integrar el amplio Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) destinado a desregular la economía en la sesión especial convocada por el Senado para este jueves. Esto se desprende de la convocatoria oficial suscrita el martes por la vicepresidenta.

Durante más de treinta días, el grupo kirchnerista, liderado por José Mayans de Formosa, ejerció presión sobre Villarruel mediante solicitudes de sesiones extraordinarias para rechazar el DNU, el cual requiere el voto contrario de ambas cámaras del Congreso para ser anulado, una circunstancia que nunca se materializó.

En una conversación con el periodista Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia, Francos afirmó que Villarruel sucumbió ante la presión ejercida por ciertos sectores de la oposición, en particular el kirchnerismo.

“Ceder a la presión implica incluir un tema. Esto es una discusión de tipo político entre sectores de la oposición y el Gobierno, cuando hay más de 100 DNUs pendientes de tratamiento por la comisión bicameral. El bloque kirchnerista en el Senado, en un acto claramente opositor y para debilitar al Gobierno, presiona para poner este tema dentro del temario de la sesión, cuando no ha sido tratado por la comisión bicameral y cuando hay cientos de DNU que nunca han sido tratados. Quienes intentan desestabilizar al Gobierno claramente son los senadores del kirchnerismo”, sostuvo.

En relación a esto, a Francos se le preguntó acerca de las declaraciones del diputado José Luis Espert, quien sugirió que la determinación de Villarruel tenía como objetivo "desestabilizar" al Gobierno. “A lo mejor no lo expresó bien el diputado Espert, no sé si habrá querido decir eso. No me parece que podamos hacer este tipo de especulaciones sobre el inicio de un Gobierno”, dijo Francos.

“Hay un tema de presiones en el Senado para incorporar el tema del tratamiento del DNU en el temario de la sesión de esta semana y que la presidente Villarruel podría haberlo evitado, pero la presión la hizo incorporar este punto. Ella tiene también el tema de cómo construir mayoría en el Senado para tratar los temas del Ejecutivo y aparentemente algunos de los sectores la estaban presionando. Tal vez esa expresión haya sido un error, pero no más que eso”, agregó.

Coincidiendo con el presidente Javier Milei, Francos señaló que la votación en el Senado posibilitará “saber quiénes quieren hacer las cosas bien en la Argentina y quiénes no”, y dijo que el kirchnerismo “deberá hacerse cargo” de la decisión de impulsar el tratamiento del DNU.

“Si hay una oposición que tiene fuerzas para voltear una norma, tendrá que hacerse cargo. Por eso uno también se recuesta en la opinión pública y en las próximas elecciones tendrán que votar y resolver quién trata de hacer las cosas bien en la Argentina y quién las hace mal”, resaltó Francos.

Hay un diálogo "con todos los bloques"

El titular del Ministerio del Interior, responsable de la coordinación política con las regiones, descartó igualmente la presunta carencia de comunicación entre el Poder Ejecutivo y la facción opositora, subrayando que se mantiene un diálogo "con todos los bloques". Asimismo, minimizó la eventual desestimación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Senado, insinuando incluso que la inclusión del DNU en la agenda de la sesión podría estar relacionada con la controversia surgida en torno al incremento salarial de legisladores, el cual finalmente fue revocado a solicitud del Gobierno central.

“No tenemos miedo, no me preocupa que en el Senado en un gesto un poco ampuloso, exagerado, y como consecuencia, a lo mejor, de posiciones del propio Gobierno con respecto a los temas salariales y de volver atrás el incremento de salarios, manifiesta de su enojo tratando de rechazar estas leyes. Ok, seguiremos. trataremos de mantenerla en la Cámara de Diputados y trataremos de aprobar otras leyes necesarias para el país. No nos quedaremos de brazos cruzados ni nos atemoriza que pase esto en el Senado.

La inclusión del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el orden del día de la sesión programada para las 11 de la mañana de hoy tomó por sorpresa al Gobierno Nacional, el cual tenía la intención de posponer la discusión. “Yo me enteré cuando se convocó, no sabía nada”, reconoció a colegas de Infobae un funcionario cercano a Milei, que está molesto con la decisión que se dio, además, previo a que se les entregue a los gobernadores la nueva versión de la Ley Ómnibus, tal como adelantó este medio.

Dentro del ámbito gubernamental, los líderes y consultores de mayor jerarquía estaban seguros de que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) no debía someterse a debate hasta que el partido en el poder asegurara los 37 votos afirmativos necesarios para su aprobación, una cifra que actualmente parecía estar fuera de su alcance.

La situación de La Libertad Avanza se complicó recientemente debido a un acontecimiento imprevisto y lamentable: el fallecimiento de la esposa del presidente interino del Senado, Bartolomé Abdala, lo cual podría resultar en su ausencia durante la reunión. La Vicepresidenta opina que ha conseguido posponer la discusión del Decreto por un período considerable, pero tanto los partidos opositores como los aliados del oficialismo en el recinto le exigieron que dejara de prolongar el asunto y la obligaron a incluirlo en la sesión de este jueves.

En esta coyuntura, la Secretaría Presidencial emitió una declaración en la que expresó fuertes críticas hacia “la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta”, en la previa de la firma conjunta del Pacto de Mayo y del tratamiento de la nueva Ley Ómnibus. “El Gobierno Nacional espera que el Poder Legislativo no se deje cautivar por el canto de sirena de quienes pretenden ‘anotarse’ victorias de corto plazo en detrimento del futuro de los 45 millones de argentinos”, puntualizó.