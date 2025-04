Juan Jenefes: "Yo nunca acepté ninguna candidatura"

"Yo nunca acepté ninguna candidatura , la verdad que la no aceptación de la candidatura viene porque no soy camporista y esta es una lista totalmente representada por la Cámpora del kirchnerismo, a la cual yo no tengo nada en común y no lo voy a tener nunca", aclaró Jenefes.

Además agregó: "En algún momento, no ahora, les contaré todo lo que sucedió adentro del Partido Justicialista, como una vez dijo Reutemann, vi cosas sucias, por lo tanto no acepté, después del 12 de mayo hablaremos".

"El PJ tocó fondo, está roto hace tiempo"

Juan Jenefes, habló sobre la situación actual del Peronismo a nivel nacional y provincial: "El Partido Justicialista nunca estuvo tan mal y el peronismo está viviendo una crisis muy grande, yo creo que al PJ no le va a ir a bien, tocó fondo, está roto hace tiempo". Agregando: "Hay que cambiar la gente, los nombres, y por sobre todo normalizarlo, porque el problema viene de la falta de normalización del partido".

Finalizando, expresó: "Considero que no era necesario renovar la banca, voy a seguir haciendo política, no desde una banca, no necesito una banca para hacer política, no es el momento para participar, no es una batalla que tengo que dar en este momento".