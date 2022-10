En ese sentido, comentó que "llevo recorriendo 13 provincias porque parte de mi trabajo es esto. Alguien no puede representar a algo que no conoce. En cada lugar del país hay que fortalecer a Juntos por el Cambio porque somos la única alternativa al Frente de Todos para el año que viene".

Sobre las PASO

También hizo referencia al debate que gira en torno sobre la realización de las PASO y dijo que "es lamentable que la discusión gire en torno a eso. Los argentinos se van a dormir preocupados por la inflación, por la pérdida de su salario, y la crisis económica y social que nos agobia. No está bien cambiar las reglas electorales a un año de las elecciones".

En ese marco, Gerardo Morales apoyó las palabras de María Eugenia Vidal y mencionó que "son las reglas y espero que el Frente de Todos no las modifique. La posición de Juntos por el Cambio es sostener las PASO y es el mejor instrumento para disminuir las diferencias y expectativas de distintos candidatos".

"No está bueno cambiar las reglas electorales"

Vidal también habló sobre la inauguración de la escuela en Monterrico y dijo que "más que una escuela es ver el desarrollo de un plan de mejora de la calidad educativa en un momento donde el sistema educativo está en crisis. Jujuy es una de las provincias que más mejoró y eso es el resultado del trabajo que se viene haciendo acá".

Sobre Juntos por el Cambio comentó que "ya cumplimos ocho años, gobernamos y pasamos derrotas pero no nos pudieron quebrar. No hay un referente individual, hay muchos y Mauricio Macri es parte del equipo y un dirigente valioso".

"La gente está muy preocupada, con angustia e incertidumbre. Los argentinos no saben cual es el rumbo y viven de una forma muy fuerte la inflación. La heladera y el bolsillo están cada vez más vacíos", agregó y destacó que "no es que la Argentina no tiene recursos, le falta la infraestructura necesaria para poder desarrollarlos y esta provincia los tiene. Hay con que en Jujuy y en cada provincia".

"Yo ya dije públicamente mi vocación de ser presidenta, pero no pongo el carro delante del caballo", aseguró.