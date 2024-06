Ley Bases: el Ejecutivo insistirá con Ganancias, Bienes Personales y Privatizaciones

Guillermo Francos explicó que la administración intentará conservar los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales , a pesar de que esto no sería viable debido a su rechazo en el Senado, ya que lo consideran "un tema que favorecería mucho a las cuentas provinciales”.

Y puntualizó: “En el Senado tenemos 7 de 72, si no tenemos los votos se saca. Nuestra intención era que se apruebe, si lo sacamos fue porque no teníamos los votos ni el apoyo. Eso no significa que estemos de acuerdo con esa medida”.

Respecto a los cambios realizados en el Régimen de Inversión para Grandes Inversiones (RIGI), el representante gubernamental negó la supresión de los puntos en el Senado: “Es una política del Gobierno disminuir las empresas del Estado. Creemos que todas deberían estar. Queremos avanzar en este proceso de quitarle al Estado la decisión de empresas que son públicas”.

Ley Bases: Rodrigo de Loredo ratificó su apoyo a la medida oficialista

El legislador y líder de la UCR describió como "razonables" los poderes delegados que el Parlamento concedería al Ejecutivo y expresó su apoyo a la privatización de las empresas públicas debido "al mal manejo y los elevados déficits que pagan los argentinos con sus impuestos".

Además, afirmó que este respaldo se transforma en "un aporte democrático para un gobierno que no ha podido sacar una ley desde que asumió hace seis meses" y que "tiene que contar con las herramientas para llevar a cabo su programa".

"Los indiscutibles logros económicos de baja inflacionaria, superávit, disminución de la brecha, acumulación de reservas y reducción del riesgo país”, comentó el legislador, aunque advirtió que “se obtuvieron con decisiones carentes de gestión precisa".

Igualmente, admitió que con Milei "la casta estuvo lejos de asumir la mayor parte del ajuste" ya que “impactó en su totalidad sobre los sectores medios y los adultos mayores", a pesar de lo cual consideró que "aprobar esta ley resulta indispensable para salir de las trabas y avanzar hacia el futuro".

