Los fiscales se pronunciaron contra la prisión domiciliaria para Cristina Kirchner

En esta línea, no se descarta que este mismo martes la ex presidenta reciba la notificación oficial. De ser así, se desactivaría la movilización masiva prevista para el miércoles en los tribunales de Comodoro Py. Se prevé que este martes los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola presenten al Tribunal Oral Federal N° 2 sus dictámenes sobre si corresponde o no otorgar el beneficio del arresto domiciliario.