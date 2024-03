Nueva Ley Ómnibus: el Gobierno mandará a la oposición un borrador

“Tengo entendido que va a haber un borrador en el día de mañana, o pasado, y que nos lo van a girar a los 24 gobernadores, a los diputados y a los senadores. Un borrador mañana o pasado, eso es lo que el ministro me comentó. Por ahora no hay precisiones al respecto”, expresó el gobernante radical a los periodistas presentes en el saturado Patio de las Palmeras de la Casa Rosada al mediodía.

Estas declaraciones fueron hechas al salir de su reunión con Francos, la cual se llevó a cabo entre las 10 y las 11 de la mañana. Cornejo no había podido asistir al encuentro con sus colegas debido a compromisos previos en su agenda, y hoy decidió acercarse al despacho del ministro para ponerse al día y coordinar.

Cornejo no pudo ofrecer información detallada acerca de la revisión actualizada de la ley Bases, ya que, según mencionó, Francos no estaba en situación de proporcionarla. No obstante, reafirmó su disposición a respaldar al gobierno en esta nueva fase de la actividad legislativa, la cual también involucra el debate sobre un conjunto de medidas de alivio fiscal y el controvertido Decreto de Necesidad y Urgencia sobre desregulación.

“Repasamos los temas, pero no hay precisiones porque todavía el ministro del Interior no tiene el proyecto de ley que va a mandar al Congreso ni sobre el Pacto del 25 de Mayo aparte de los puntos que ya anunciaron”, expresó. El borrador se daría a conocer, entonces, una semana después de la reunión de Posse y Francos con todos los gobernadores que tuvo lugar el viernes pasado.

Ley Ómnibus: el caso del Impuesto a las Ganancias

Cornejo expresó un fuerte respaldo a la reintegración de la cuarta escala del tributo sobre Ganancias, en contraste con la postura de los mandatarios de la región patagónica, a quienes manifestó comprender pero al mismo tiempo disentir. “La mayoría de las provincias creemos que debe restablecerse. Es progresivo, no de los que gravan al consumo o la actividad económica, y la mayoría de los países del mundo lo tienen”.

A pesar de no estar informado sobre los límites y clasificaciones que serán incluidos en la propuesta del Ejecutivo, la cual está siendo elaborada por el ministro Luis Caputo y estaba prevista para ser discutida, como se había convenido el viernes pasado, entre los secretarios de Hacienda de las provincias y el funcionario nacional Carlos Guberman, el líder de la UCR reafirmó su respaldo. No se han llevado a cabo ni se han planificado aún los encuentros entre estos funcionarios técnicos.

Reforma laboral

La consideración de una reforma laboral constituye uno de los aspectos más enigmáticos de la agenda gubernamental. Durante la semana pasada, circularon rumores sólidos sobre la posibilidad de que Milei contemplara su inclusión en el proyecto de ley, con el propósito de conferirle una mayor legitimidad y de cumplir con la solicitud del FMI de buscar "consensos" dentro del espectro político, con el fin de superar el estancamiento provocado por la Cámara del Trabajo a raíz de las medidas presentadas por los sindicatos de la CGT.

En la semana pasada, en el informe distribuido entre los gobernadores, el Ejecutivo incluyó una sección relativa al regularización de empleados no registrados, aunque sin ofrecer detalles adicionales. En la Casa Rosada aún no se ha confirmado si se adoptará la reforma completa propuesta en el Decreto de Necesidad y Urgencia para incorporarla a la ley Bases, o si se considerará una versión más moderada de la misma.

“El Ministro no dijo si iba a sumar la reforma laboral en la ley, tampoco lo hablamos. Pero la relación laboral también debe pasar por el Congreso. Si queremos crecer sostenidamente no se logra sólo con equilibrio fiscal, sino que también hay que hacer reformas que sean aprobadas en el Congreso”, marcó su posición el gobernador, que ayer se había manifestado en similar sentido en la cumbre de AmCham.

No obstante, afirmó su disposición para colaborar con el Gobierno en la preservación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el cual es objeto de intentos por parte de los opositores más alejados de la izquierda y el kirchnerismo para ser derogado.

La posición de la UCR respecto a la Ley Ómnibus

En la UCR, hay divergencias de opiniones. Cornejo comparte la postura del líder de la bancada radical, Rodrigo De Loredo, mientras que Martín Lousteau y Facundo Manes se sitúan en el extremo opuesto. Estos últimos son muy críticos respecto al gobierno nacional y han anunciado que no respaldarán la iniciativa de Milei en contra del decreto, el cual consideran que va en contra de la Constitución.

Durante el encuentro entre Francos y Cornejo, la tendencia de respaldo hacia los libertarios dentro de los compañeros de partido prevaleció, cuando fracasó la sesión especial propuesta por Miguel Pichetto con respaldo del kirchnerismo, la Coalición Cívica de Elisa Carrió y los radicales críticos de la Alianza Liberal Argentina para discutir un proyecto alternativo de reforma previsional. Este resultado representó una victoria para la facción liderada por el gobernador de Mendoza, que busca proporcionar herramientas a Milei para ejercer el poder y se distancia cada vez más del grupo liderado por Lousteau.