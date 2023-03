¿Qué es el LAWFERE? el término más utilizado en el Grupo Puebla

En el Centro Cultural Kirchner, la vicepresidenta y ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, viene siendo una de las principales oradoras, realizando descargos contra la justicia y los medios de comunicación. Respaldada por diversos ex mandatarios y cerrando la segunda jornada con el panel sobre "persecución político-judicial", expresó el término “lawfare”: “Las sentencias se escriben en los medios de comunicación y después un juez o fiscal suscribe la sentencia. El lawfare no se explica sin los medios”.

Evo Morales (Ex mandatario de Bolivia), Rafael Correa (ex mandatario Ecuador), Ernesto Sámper (ex presidente de Colombia) y José Luis Rodríguez Zapatero (ex presidente del Gobierno de España), se hicieron eco del termino para respaldar a la vicepresidenta y apuntaron contra la proscripción, alertando sobre el regreso de la violencia política. Pero, ¿Qué es el lawfare?.