Qué votamos cuando elegimos un Diputado Provincial

El Poder Legislativo: es la representación más directa y tangible de los políticos ante los ciudadanos, que está a su vez compuesta por dos cámaras: de Diputados y de Senadores. Para que una ley sea sancionada se necesita la aprobación de ambos cuerpos, por lo cual, ambos tienen importancia semejante. Igualmente hay diferencias tanto en el número de miembros, en la composición, en las atribuciones y responsabilidades y en las formas en las que son electos sus integrantes.

El Congreso de la Nación “ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que tengan en cuenta el bien común de todos los habitantes, para lo cual pueden también modificar la legislación preexistente”, se explica en su sitio oficial, con atribuciones y limitaciones que son determinadas por la Constitución Nacional.

Accionar ante la modificación o incorporación de una nueva ley: Por un lado está el Ejecutivo, a cargo de la gestión pública; también aparece el Legislativo, que es el que define las leyes que regulan la vida de la ciudadanía; y el Judicial, compuesto primordialmente por jueces y fiscales que se encargan de aplicar las normas para mantener el orden.

¿Cuál es la tarea de los diputados de la provincia?

El cuerpo legislativo de Jujuy encargado de la elaboración de leyes en esta provincia y está formada por 48 diputados, elegidos directamente por el pueblo jujeño. El número de diputados podrá ser aumentado hasta 60 por disposición de la ley. Juntamente con los titulares se elegirán hasta diez diputados suplentes para completar los períodos en las vacantes que se produjeren.

Los diputados durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones desde el día en que correspondiere su incorporación, sin que por motivo alguno pueda prorrogarse el mandato.

Todos los diputados comienzan su mandato el 10 de diciembre y lo terminan el 9 de diciembre de los años correspondientes, excepto cuando se indique otra fecha.

Para ser electo diputado se requiere: ser argentino, tener por lo menos veintiún años de edad, diez años de ciudadanía en ejercicio los naturalizados, y dos de residencia inmediata en la Provincia si no fueren nativos de ella. No podrán ser electos los fallidos o concursados civilmente, no rehabilitados.-

La mitad de su composición se renueva cada 2 años y sus miembros tienen mandato por 4 años con opción de reelección. En su primera sesión ordinaria se sortearán los que deban renovarse.

La principal tarea de un Diputado es la formación de Leyes. Las leyes tendrán origen en proyectos presentados por los diputados, por el Poder Ejecutivo, por el Superior Tribunal de Justicia o por iniciativa popular, con arreglo a lo que establece esta Constitución y la ley.-

La Legislatura, por el voto de la mayoría de sus miembros, puede llamar a los ministros del Poder Ejecutivo para que den las explicaciones e informes que se les requiriere, a cuyo efecto deberá citarlos por lo menos con cinco días de anticipación haciéndoles conocer los puntos a informar.-