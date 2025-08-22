¿Quién es el sindicalista que agredió a Eduardo Feinmann a la salida de la radio?

El nombre de Marcelo Peretta ganó relevancia mediática este jueves tras un tenso cruce con el periodista Eduardo Feinmann frente a Radio Mitre . No obstante, su trayectoria va mucho más allá de ese incidente: es bioquímico de profesión, sindicalista con larga experiencia y dirigente político con varias candidaturas.

En ese contexto, Peretta forjó una imagen caracterizada por la confrontación . Actualmente, Peretta ocupa el cargo de secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) , entidad que fundó en 2006 y que reúne a 7000 afiliados . Desde esa posición, se proyectó hacia el ámbito público con un discurso crítico de la estructura sindical tradicional y con propuestas de reforma laboral que despertaron amplio debate.

En 2022 , Peretta se acercó a Patricia Bullrich , con quien promovió iniciativas como sustituir la indemnización por un fondo de cese laboral y avanzar hacia un modelo sindical más competitivo internamente . Juntos lanzaron la agrupación “Los Flacos” , compuesta por su sindicato y cámaras empresarias, con el objetivo de hacerle frente a “Los Gordos” de la CGT .

En el terreno electoral , Peretta no logró consolidar una presencia destacada. En mayo de este año se presentó como candidato a legislador porteño , pero finalizó último, obteniendo solo el 0,13% de los votos . A pesar de este resultado, volvió a registrar su candidatura para las elecciones del 26 de octubre , esta vez como aspirante a diputado por el Movimiento Plural .

La trayectoria de Peretta también estuvo marcada por episodios de violencia: en 2022 fue acusado de agredir a un abogado durante una negociación paritaria en el Ministerio de Trabajo.

El enfrentamiento con Eduardo Feinmann en la puerta de Radio Mitre

El altercado tuvo lugar el jueves por la mañana, justo después de que Feinmann finalizara su programa y saliera del edificio de la emisora. Cuando el periodista se disponía a subir a su camioneta, Peretta apareció acompañado por su hijo, quien registraba la situación en video, y lo increpó directamente.

Después de un saludo inicial, Peretta le reclamó a Feinmann que explicara por qué lo cuestionaba al aire, acusándolo de “bardearlo” a diario sin haberlo entrevistado jamás.

Un candidato a diputado agredió a Eduardo Feinmann a la salida de la radio.

El conductor intentó evitar el enfrentamiento y refugiarse en su vehículo, pero el dirigente sindical lo persiguió, golpeó la ventanilla y lo acusó de “escaparse”. Incluso lo confrontó con expresiones como “¿querés pelear, salame?”, lo que obligó a la intervención de una oficial de la Policía de la Ciudad.

El conflicto se extendió por varios minutos entre gritos e insultos. Feinmann volvió a bajar de su camioneta ante las provocaciones, momento en el que Peretta le pateó la puerta. La escena, filmada desde distintos celulares, se viralizó rápidamente en redes sociales.