viernes 22 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de agosto de 2025 - 10:20
Política.

¿Quién es el sindicalista que agredió a Eduardo Feinmann a la salida de la radio?

Su nombre es Marcelo Peretta, tiene formación en bioquímica, experiencia como sindicalista veterano y trayectoria como dirigente político.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Quién es Marcelo Peretta, el sindicalista que agredió a Eduardo Feinmann.

Quién es Marcelo Peretta, el sindicalista que agredió a Eduardo Feinmann.

El nombre de Marcelo Peretta ganó relevancia mediática este jueves tras un tenso cruce con el periodista Eduardo Feinmann frente a Radio Mitre. No obstante, su trayectoria va mucho más allá de ese incidente: es bioquímico de profesión, sindicalista con larga experiencia y dirigente político con varias candidaturas.

Lee además
La Justicia está en proceso de determinar si el detenido tiene antecedentes penales previos.
Santiago del Estero.

Una pelea familiar violenta acabó con policías agredidos
La pelea acabó con siete expulsiones (AP)
Basquet.

Pelea en la NBA: siete expulsados, incluido el argentino Prigioni

En ese contexto, Peretta forjó una imagen caracterizada por la confrontación. Actualmente, Peretta ocupa el cargo de secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), entidad que fundó en 2006 y que reúne a 7000 afiliados. Desde esa posición, se proyectó hacia el ámbito público con un discurso crítico de la estructura sindical tradicional y con propuestas de reforma laboral que despertaron amplio debate.

Quién es el sindicalista Marcelo Peretta, que agredió a Eduardo Feinmann.

En 2022, Peretta se acercó a Patricia Bullrich, con quien promovió iniciativas como sustituir la indemnización por un fondo de cese laboral y avanzar hacia un modelo sindical más competitivo internamente. Juntos lanzaron la agrupación “Los Flacos”, compuesta por su sindicato y cámaras empresarias, con el objetivo de hacerle frente a “Los Gordos” de la CGT.

En el terreno electoral, Peretta no logró consolidar una presencia destacada. En mayo de este año se presentó como candidato a legislador porteño, pero finalizó último, obteniendo solo el 0,13% de los votos. A pesar de este resultado, volvió a registrar su candidatura para las elecciones del 26 de octubre, esta vez como aspirante a diputado por el Movimiento Plural.

Marcelo Peretta.

La trayectoria de Peretta también estuvo marcada por episodios de violencia: en 2022 fue acusado de agredir a un abogado durante una negociación paritaria en el Ministerio de Trabajo.

El enfrentamiento con Eduardo Feinmann en la puerta de Radio Mitre

El altercado tuvo lugar el jueves por la mañana, justo después de que Feinmann finalizara su programa y saliera del edificio de la emisora. Cuando el periodista se disponía a subir a su camioneta, Peretta apareció acompañado por su hijo, quien registraba la situación en video, y lo increpó directamente.

Después de un saludo inicial, Peretta le reclamó a Feinmann que explicara por qué lo cuestionaba al aire, acusándolo de “bardearlo” a diario sin haberlo entrevistado jamás.

Un candidato a diputado agredió a Eduardo Feinmann a la salida de la radio.

El conductor intentó evitar el enfrentamiento y refugiarse en su vehículo, pero el dirigente sindical lo persiguió, golpeó la ventanilla y lo acusó de “escaparse”. Incluso lo confrontó con expresiones como “¿querés pelear, salame?”, lo que obligó a la intervención de una oficial de la Policía de la Ciudad.

Embed

El conflicto se extendió por varios minutos entre gritos e insultos. Feinmann volvió a bajar de su camioneta ante las provocaciones, momento en el que Peretta le pateó la puerta. La escena, filmada desde distintos celulares, se viralizó rápidamente en redes sociales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Una pelea familiar violenta acabó con policías agredidos

Pelea en la NBA: siete expulsados, incluido el argentino Prigioni

Cómo desafiliarse de un sindicato paso a paso

Allanaron la Agencia de Discapacidad: buscan a Diego Spagnuolo

ANSES: beneficiarios de la AUH podrían tener créditos de hasta $1.350.000 en septiembre 2025

Lo que se lee ahora
Cristina volvió a subir un Che Milei y apuntó a la hermana del presidente.
Posteo.

Cristina Kirchner apuntó contra Karina Milei sobre coimas que recibe de medicamentos de discapacitados

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Matías Jurado se reunió con el fiscal y rompió el silencio: qué le dijo video
Urgente.

Matías Jurado se reunió con el fiscal y rompió el silencio: qué le dijo

Colegio del Salvador sin clases.
Atención.

Varios colegios de Jujuy no tendrán clases este viernes 22 de agosto

Marcha Evocativa por el Éxodo Jujeño en la ciudad (foto archivo).
Jujuy.

Hoy se realizará la Marcha Evocativa: recorrido, horario, cortes y todos los detalles

Recolectaron más de 100 muestras en la casa de Matías Jurado: qué encontraron en los rastrillajes video
Crimen.

Recolectaron más de 100 muestras en la casa de Matías Jurado: qué encontraron en los rastrillajes

Cambios en el desfile de las carrozas técnicas de la FNE 2025: sin grupos electrógenos y con mayor seguridad
Cambios.

Cambios en el desfile de las carrozas técnicas de la FNE 2025: sin grupos electrógenos y con mayor seguridad

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel