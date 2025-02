Suspensión de las PASO: hubo dictamen en el Senado

Esto significa que Villarruel no tendrá la posibilidad de definir en caso de empate. Por este motivo, el resultado dependerá de eventuales abstenciones o votos en contra por parte de sectores dialoguistas, así como del posible respaldo de algunos legisladores kirchneristas, en un desenlace que promete ser de alta tensión.

El senador peronista Pablo Bensusán junto a sus compañeras de bancada del frente de Todos, la cristinista Silvia Sapag y la vicepresidenta de la comisión de Asuntos de la Cámara alta, Sandra Mendoza.

La crítica del Frente de Todos

En realidad, el Frente de Todos prácticamente esquivó el debate sobre el proyecto y centró sus intervenciones en cuestionar la convocatoria de la comisión, además de manifestar su descontento con la designación de Vigo en lugar de Kueider. Con una postura a veces desordenada, la bancada liderada por José Mayans aprovechó el espacio para lanzar críticas contra la administración económica de Javier Milei. No obstante, el peronista pampeano Pablo Bensusán logró destacar con algunas objeciones reglamentarias bien fundamentadas.

Uno de los votos en disidencia correspondió al radical Blanco, quien expresó: “Es cierto que las PASO, como están funcionando, no son efectivas. Salvo algunos pocos espacios políticos, se usan como una encuesta cara para toda la sociedad y no cumplen el objetivo para el cual fue sancionada la ley”.

El legislador de Tierra del Fuego, opositor a la administración libertaria, posteriormente afirmó: “El fundamento principal del Gobierno es el gasto ocasionado. Hablaban de USD 150 millones de dólares que se ahorrarían, y me pregunto si es menor o mayor. Si no tenemos presupuesto, ¿dónde van a ir a parar?”.

El senador radical Pablo Blanco.

“La mayoría indica que en este momento sería lo correcto, que lo indicado es la suspensión. No me gusta, por eso no voy a acompañar, pero sí no puedo imposibilitar que el Senado, en su conjunto, tome la decisión”, finalizó Blanco.

Previo al encuentro de la comisión de Asuntos Constitucionales, la vicepresidenta y máxima autoridad del Senado, Victoria Villarruel, manifestó en la plataforma X: “La suspensión de las PASO le simplificará la vida a todos los argentinos y les ahorrará USD 150 millones. La política debe dirimir sus internas con su propio dinero y no con el bolsillo del pueblo argentino que no llega a fin de mes”.