Y un día vieron el abismo

En la última semana y después de la renuncia de Martín Guzmán muchas situaciones se precipitaron, en el fondo el vapuleado Ministro era necesario para el kirchnerismo, lo ideal era tener alguien a quien echarle la culpa de todo, pero a su vez condicionar de tal manera que no le quede otra que hacer lo que le imponemos, Guzmán no pudo ni siquiera desplazar a un subsecretario del área energética.

Pero un día pasó lo que pasó, el sumiso ministro renunció y lo hizo de la peor manera, fue tan sorpresivo que AF no parecía creerlo y le costaba reaccionar, ni siquiera podía pensar a alguien para la sucesión, sin duda Guzmán fue desleal con quien lo defendió en varias oportunidades sin ningún condicionamiento, pero que CFK se enoje y lo trate de irresponsable y desestabilizador parece por lo menos jocoso. Desde la firma del acuerdo con el Fondo no hubo semana donde no lo atacaron despiadadamente, desde el instituto Patria sacan números para desgastarlo. La realidad es que ahora el costo político de los fracasos económicos recaen ahora sobre ellos y el chivo expiatorio no estará más.