Por 7 horas, García-Mansilla defendió su candidatura a la Corte Suprema

En relación con la reelección indefinida, García-Mansilla expresó que, a pesar de la necesidad de respetar el federalismo, la reelección indefinida plantea un problema para el régimen republicano de gobierno. Esta declaración surgió en respuesta a las críticas del senador Francisco Paoltroni sobre la larga permanencia de Gildo Insfrán en la gobernación de Formosa.

García Mansilla: "La ley de Identidad de Género está vigente y las leyes hay que cumplirlas"

Manuel García-Mansilla, candidato al máximo tribunal de justicia, defendió el cumplimiento de la Ley de Identidad de Género en sus recientes declaraciones, en un contexto de creciente debate sobre la aplicación de la Ley de Identidad de Género y otros temas cuestionados por la agenda "antiprogresista" del gobierno de La Libertad Avanza.

García Mansilla subrayó que, en el marco de su candidatura, considera esencial que todas las leyes sean respetadas y aplicadas correctamente por los jueces. En su intervención, García-Mansilla criticó a algunos jueces que, según él, "obvian" las leyes en sus decisiones judiciales. "Eso no se puede hacer", enfatizó, sugiriendo que el incumplimiento de la legislación por parte de la judicatura es inaceptable.

Sobre la constitucionalidad del DNU

El senador radical Martín Lousteau preguntó a Manuel García-Mansilla sobre su perspectiva sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). El candidato compartió su visión académica y se alineó con la postura de la exjueza de la Corte, Carmen Argibay.

En ese sentido, explicó que el Congreso sancionó una ley para regular el control de los DNU, y que, en su opinión, resulta técnicamente inconsistente que un sistema parlamentario tenga un control más riguroso que un sistema presidencialista, donde los mecanismos de pesos y contrapesos están estandarizados.

En cuanto al judicializado DNU 70/2023 de Javier Milei, García-Mansilla señaló que de ser miembro de la Corte Suprema consideraría el decreto como "presumiblemente inconstitucional", requiriendo así que el Ejecutivo demuestre su constitucionalidad.

La postura de García Mansilla sobre el aborto, la crisis climática y el RIGI

El candidato fue consultado sobre diferentes de actualidad por los senadores desde que comenzó la audiencia pública este miércoles a la mañana.

El legislador Martín Lousteau le pidió que se refiriera a sus declaraciones sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), a lo que contestó: “No hablé de toda la ley. Creo en que hay que distinguir entre despenalización y legalización”.

“Para hacer un análisis correcto, habría que separar entre legalización y penalización, idea de Germán Bidart Campos y a partir de ese análisis, lo que hice fue confrontar. En ciertos casos, es indispensable que el Congreso derogue las leyes que se contraponen con lo que se está sancionando”, explicó.

“Hay 13 constituciones que consideran el derecho a la vida y que había que hacer un análisis con la compatibilidad de esas constituciones. Marqué que veía un conflicto entre normas de distintas jerarquías. A la Corte Suprema no llegan causas de aborto, ya que en 20 años llegó una sola”, continuó.

En este sentido, la senadora por Mendoza de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, pidió la palabra para recordarle al abogado que en el 2018 fue expositor cuando se trató en el Senado y se manifestó totalmente en contra de la interrupción voluntaria del embarazo.

“Mis argumentos no son confesionales, salvo que explicar el derecho positivo, a constitucionales provinciales, eso es tener una postura confesional. Creo que no es así. Si tuviera que decidir cualquier caso, se debería fallar conforme a derecho”, contestó postulante a juez de la Corte Suprema.

Además, sostuvo: “Le quiero hacer una declaración que es importante. Si tengo que decidir cualquier caso lo primero que voy a hacer es analizar ese caso con mente abierta, lo segundo es que me voy a tomar muy en serio los argumentos de cada una de las partes, lo tercero es considerar la dimensión humana en juego. Nuestro derecho positivo tienen muchas consideraciones, los derechos del niño, de los adultos mayores, etc. El cuarto punto es tomarse en serio los precedentes del tribunal. Son importantes, atenta contra la seguridad jurídica, que los cambios de jueces atenten contra la jurisprudencia. La corte suprema es colegiada y gana en autoridad cuando las decisiones se toman con una sola voz. Y si implica un esfuerzo para saber cuando deponer ciertas visiones del derecho”.

“Todas las opiniones que vertí las hice como académico. Tenemos una libertad de opinar en abstracto, los jueces no la tienen. No estoy diciendo que lo que yo opiné como académico implica un prejuzgamiento la respuesta es no. Las opiniones académicas las sostengo, como fallaría, no, porque estaría prejuzgando”, aseveró.

La senadora Anabel Fernández Sagasti, luego le consultó sobre el RIGI, respecto a los recursos naturales, García-Mansilla sostuvo: “Ninguna ley puede dejar sin efecto el artículo 41 de la Constitución. Una ley del Congreso no puede dejar sin efecto lo que establece ese artículo. La Constitución pesa más que una ley y eso es clarísimo”.

Además, agregó: “Es irrelevante lo que crea yo sobre el cambio climático, el congreso ha legislado en la materia”.

