miércoles 03 de septiembre de 2025

3 de septiembre de 2025 - 07:52
B Nacional

Por la fecha 30 de la zona A, Colegiales recibirá a San Martín (T)

Toda la previa del duelo entre Colegiales y San Martín (T). El partido se jugará en el estadio Colegiales el viernes 5 de septiembre a las 19:00 (hora Argentina). Será arbitrado por Daniel Zamora.

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Colegiales y San Martín (T) correspondiente a la fecha 30 de la zona A se disputará en el estadio Colegiales desde las 19:00 (hora Argentina), el viernes 5 de septiembre.

Así llegan Colegiales y San Martín (T)

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Colegiales en partidos de la Primera Nacional

Colegiales buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Güemes (SE). Suma 2 partidos sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 4 goles y ha marcado 3 a sus rivales.

Últimos resultados de San Martín (T) en partidos de la Primera Nacional

A San Martín (T) no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 3 ante Arsenal. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, tiene 3 goles a favor y ha recibido 7 en contra.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de San Martín (T).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Daniel Zamora.


Fechas y rivales de Colegiales en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 31: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 32: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 33: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 34: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Martín (T) en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 31: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 32: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 33: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 34: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar
Horario Colegiales y San Martín (T), según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Gimnasia de Jujuy
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy tendrá cuatro bajas sensibles para visitar a Gimnasia de Mendoza

Por  Gabriela Bernasconi

