Por la fecha 30 de la zona A, Colegiales recibirá a San Martín (T)

El duelo entre Colegiales y San Martín (T) correspondiente a la fecha 30 de la zona A se disputará en el estadio Colegiales desde las 19:00 (hora Argentina), el viernes 5 de septiembre.

Así llegan Colegiales y San Martín (T) En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Colegiales en partidos de la Primera Nacional Colegiales buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Güemes (SE). Suma 2 partidos sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 4 goles y ha marcado 3 a sus rivales.

Últimos resultados de San Martín (T) en partidos de la Primera Nacional A San Martín (T) no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 3 ante Arsenal. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, tiene 3 goles a favor y ha recibido 7 en contra.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de San Martín (T). El juez seleccionado para supervisar el partido es Daniel Zamora.

Fechas y rivales de Colegiales en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 31: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de San Martín (T) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 31: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar Horario Colegiales y San Martín (T), según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

