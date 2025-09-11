jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 08:05
B Nacional

Por la fecha 31 de la zona A, Gimnasia y Tiro recibirá a Arsenal

Toda la previa del duelo entre Gimnasia y Tiro y Arsenal. El partido se jugará en el estadio el Gigante del Norte el sábado 13 de septiembre a las 21:30 (hora Argentina). Será arbitrado por Juan Loustau.

Por la fecha 31 de la zona A, Gimnasia y Tiro recibirá a Arsenal
BsAs (DataFactory)

El duelo entre Gimnasia y Tiro y Arsenal correspondiente a la fecha 31 de la zona A se disputará en el estadio el Gigante del Norte desde las 21:30 (hora Argentina), el sábado 13 de septiembre.

Así llegan Gimnasia y Tiro y Arsenal

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Gimnasia y Tiro en partidos de la Primera Nacional

En su visita anterior, Gimnasia y Tiro empató por 1 con All Boys. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 5 goles marcados y con 3 en su valla.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Primera Nacional

En la jornada anterior, Arsenal igualó 0-0 el juego frente a Tristán Suárez. Con un historial irregular (1 derrota y 3 victorias en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 7 goles a favor y ha recibido 2 en su arco.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 9 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminó con un marcador 0-0.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Juan Loustau.


Fechas y rivales de Gimnasia y Tiro en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 32: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 33: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 34: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 32: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 33: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 34: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar
Horario Gimnasia y Tiro y Arsenal, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

