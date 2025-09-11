Por la fecha 31 de la zona A, Gimnasia y Tiro recibirá a Arsenal

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Gimnasia y Tiro y Arsenal correspondiente a la fecha 31 de la zona A se disputará en el estadio el Gigante del Norte desde las 21:30 (hora Argentina), el sábado 13 de septiembre.

Así llegan Gimnasia y Tiro y Arsenal Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Gimnasia y Tiro en partidos de la Primera Nacional En su visita anterior, Gimnasia y Tiro empató por 1 con All Boys. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 5 goles marcados y con 3 en su valla.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Primera Nacional En la jornada anterior, Arsenal igualó 0-0 el juego frente a Tristán Suárez. Con un historial irregular (1 derrota y 3 victorias en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 7 goles a favor y ha recibido 2 en su arco.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 9 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminó con un marcador 0-0. El juez seleccionado para supervisar el partido es Juan Loustau.

Fechas y rivales de Gimnasia y Tiro en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 32: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 32: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar Horario Gimnasia y Tiro y Arsenal, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

FUENTE: nota.texto7

