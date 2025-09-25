jueves 25 de septiembre de 2025

25 de septiembre de 2025 - 06:55
Copa Libertadores

Por la llave 4, Estudiantes recibirá a Flamengo

Toda la previa del duelo entre Estudiantes y Flamengo. El partido se juega en el estadio el Tierra de Campeones hoy a las 21:30 horas. Será arbitrado por Piero Maza Gómez.

BsAs (DataFactory)

Flamengo llega con una victoria 2 a 1 en el juego de ida y buscará seguir en el campeonato en la llave 4 de la Copa Libertadores. Se enfrenta ante el Pincha hoy desde las 21:30 horas, en el estadio el Tierra de Campeones.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 18 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Flamengo.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Piero Maza Gómez.

¿Dónde ver el partido entre Estudiantes y Flamengo en VIVO?
El duelo correspondiente a la llave 4 de la Copa Libertadores será transmitido por Disney+ Premium.
Los resultados de Estudiantes en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Carabobo 0 vs Estudiantes 2 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Universidad de Chile 2 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Botafogo 0 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: Universidad de Chile 0 vs Estudiantes 3 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Botafogo 3 vs Estudiantes 2 (14 de mayo)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 2 vs Carabobo 0 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Cerro Porteño 0 vs Estudiantes 1 (13 de agosto)
  • Octavos de Final: Estudiantes 0 vs Cerro Porteño 0 (20 de agosto)
  • Cuartos de Final: Flamengo 2 vs Estudiantes 1 (18 de septiembre)
Los resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Táchira 0 vs Flamengo 1 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Central Córdoba (SE) 2 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: Central Córdoba (SE) 1 vs Flamengo 1 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Táchira 0 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Flamengo 1 vs Internacional 0 (13 de agosto)
  • Octavos de Final: Internacional 0 vs Flamengo 2 (20 de agosto)
  • Cuartos de Final: Flamengo 2 vs Estudiantes 1 (18 de septiembre)
Horario Estudiantes y Flamengo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

