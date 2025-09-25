Por la llave 4, Estudiantes recibirá a Flamengo

Flamengo llega con una victoria 2 a 1 en el juego de ida y buscará seguir en el campeonato en la llave 4 de la Copa Libertadores. Se enfrenta ante el Pincha hoy desde las 21:30 horas, en el estadio el Tierra de Campeones.
El último juego entre ambos en este torneo fue el 18 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Flamengo.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Piero Maza Gómez.
Los resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Táchira 0 vs Flamengo 1 (3 de abril)
- Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Central Córdoba (SE) 2 (9 de abril)
- Fase de Grupos: Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril)
- Fase de Grupos: Central Córdoba (SE) 1 vs Flamengo 1 (7 de mayo)
- Fase de Grupos: Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo)
- Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Táchira 0 (28 de mayo)
- Octavos de Final: Flamengo 1 vs Internacional 0 (13 de agosto)
- Octavos de Final: Internacional 0 vs Flamengo 2 (20 de agosto)
- Cuartos de Final: Flamengo 2 vs Estudiantes 1 (18 de septiembre)
Horario Estudiantes y Flamengo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas
FUENTE: BsAs (DataFactory)
