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30 de julio de 2026 - 09:49
Sociedad.

Por primera vez en 25 años, los bici peregrinos de Cafayate no participarán del Milagro

El organizador Oscar González confirmó la suspensión de la tradicional travesía hacia Salta por el aumento de los costos. “Se nos fueron los precios”, dijo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Después de 25 años de fe y sacrificio, bici peregrinos no llegarán al Milagro.

Después de 25 años de fe y sacrificio, bici peregrinos no llegarán al Milagro.

Durante 25 años consecutivos, los bici peregrinos de Cafayate mantuvieron intacta la tradición de viajar hasta la Catedral Basílica de Salta para participar de las celebraciones en honor al Señor y la Virgen del Milagro. La convocatoria se repitió cada año, impulsada por la devoción de sus participantes.

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No obstante, en 2026 esa costumbre se verá interrumpida. Por primera vez desde que comenzó esta iniciativa, la peregrinación en bicicleta no podrá llevarse a cabo debido al significativo aumento de los costos necesarios para concretar el viaje.

El motivo por el que los bici peregrinos no participarán

Visiblemente apenado, Oscar González, responsable de coordinar la peregrinación, confirmó que este año la actividad deberá suspenderse. Según explicó, el fuerte aumento de los costos hizo inviable la organización del viaje cuando ya faltaba menos de un mes para la partida. “Se nos fueron los precios”, sintetizó.

La decisión también representó un duro golpe para los participantes que aguardaban esta manifestación de fe. “Con inmensa angustia les pido perdón a los bici peregrinos. Hablé con ellos por WhatsApp. En un principio estábamos decididos a hacerlo, pero el presupuesto se nos fue por las nubes”, expresó con evidente emoción.

No es la primea vez que se busca bajar costos

Esta no fue la primera oportunidad en la que el grupo buscó reducir gastos para mantener viva la tradición. En la edición anterior se implementaron distintas medidas de ahorro: cada peregrino debió costear su pasaje de regreso y, además, se eliminó la habitual merienda en La Viña. Aun así, en 2026 esos ajustes ya no alcanzaron para hacer posible el viaje.

González señaló que existen prestaciones indispensables que no pueden dejar de contratarse, entre ellas los seguros, las ambulancias y los vehículos de asistencia. Según explicó, prescindir de esos recursos implicaría comprometer la seguridad de los ciclistas que recorren cientos de kilómetros motivados por su devoción.

De acuerdo con lo explicado por el organizador, el almuerzo que los peregrinos solían compartir al arribar a Salta tiene actualmente un valor cercano a los $10.000 por persona, mientras que otro de los servicios que se brindaba en La Viña ronda los $15.000. Al incorporar además los gastos de seguros, cobertura sanitaria, vehículos de apoyo y la alimentación durante toda la travesía, el presupuesto final puede superar los $100.000 por participante, una cifra que, según señaló, resulta inaccesible para muchos de ellos.

El objetivo: retomar la peregrinación en 2027

Pese a la suspensión de este año, González aseguró que la intención es retomar la peregrinación en 2027. Explicó que la organización comenzó en las mismas fechas que en ediciones anteriores, aunque esta vez no alcanzó el tiempo para reunir los recursos necesarios.

Por ese motivo, adelantó que el próximo año buscarán iniciar la recaudación con mayor anticipación mediante rifas, bingos y otras iniciativas solidarias para garantizar el regreso de la tradicional bicicleteada.

Antes de concluir su mensaje, expresó su reconocimiento a todas las personas, organizaciones e instituciones que, a lo largo de estos 25 años, colaboraron para que la peregrinación pudiera realizarse. Finalmente, visiblemente emocionado, compartió unas palabras de aliento y esperanza: "Es doloroso", pero en verdad no podremos hacerlo. El año que viene lo organizaremos mejor".

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