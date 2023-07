Preguntó por el alquiler, la dueña se equivocó de chat y lo insultó

“ Un amigo mandó un mensaje para consultar por un alquiler. Probablemente, nada me vuelva a causar (risa) tanto hasta que termine el año”, redactó Joel, un joven que compartió en Twitter la conversación entre su conocido Patricio y Liliana, la dueña de un apartamento en Mar del Plata.

Después de transcurrir una hora, Patricio recibió otro mensaje de Liliana: “El boludo del hijo de Osvaldo me llamó para el departamento. Le respondí que está alquilado por dos años, así no me jode, porque a esos ratas nunca más”.

Al joven oriundo de Azul, quien reside en Mar del Plata debido a sus estudios de Ingeniería Naval y su empleo en dicha ciudad, le resultó difícil comprender y creer lo que estaba leyendo.

“Antes de la pandemia viví dos años en el departamento. Liliana es la novia de un amigo de mi papá, así que ellos arreglaron el alquiler en aquel entonces. Durante 2020 me volví a Azul pero seguí pagándole el aquiler. Un año después dejé de abonar y quedó vacío”, le detalló Patricio a colegas de TN.

Ante el reinicio de las clases presenciales en la universidad, Patricio se vio obligado a regresar a Mar del Plata. Fue en ese momento cuando decidió contactar nuevamente a Liliana para consultar sobre la disponibilidad del apartamento situado en la calle Moreno, entre Corrientes y Entre Ríos.

La respuesta de Patricio a la dueña del departamento

“Le ofrecí un precio, ella nunca me pidió un dinero específico, y dijo que sí. A un par de días de mudarme le fui a pagar y me respondió que como no le había confirmado el alquiler se lo había dado a otra persona. Obviamente, le ofrecieron más plata y aceptó”, expuso.

“Tuve que buscar un departamento de manera desesperada porque volvían las clases presenciales. Encontré otro en el mismo edificio gracias al portero, pero, sin embargo, le volví a pedir el teléfono a mi papá para saber si lo seguía alquilando porque me gustaba mucho”, puntualizó Patricio.

El joven, empleado en un astillero en Mar del Plata, se vio sorprendido por la sorprendente equivocación de Liliana y la percepción que ella tenía de él y su padre, lo cual le resultó impactante. “Nos invitó a comer a la casa, siempre tuvimos una muy buena relación. Incluso cuando me canceló de golpe el alquiler”, indicó.

“La plata que le pagaba por el departamento era un consenso entre mi viejo y ella, un arreglo de palabra, sin contrato. En su momento, cuando le volvimos a ofrecer, tranquilamente podía habernos pedido más plata, pero aceptó lo primero que le ofrecimos”, resaltó.

Después de tomarse un breve instante, Patricio le dio una respuesta a Liliana: "Creo que te equivocaste de número. Ahora me queda claro el tipo de persona que sos. No somos ratas, no estamos llenos de plata como otras personas. Y si te pareció poco lo que ofrecimos en su momento, podríamos haberlo charlado”.

“Me parece que la rata sos vos que te importa solo la plata. Ah, y mas boluda serás vos también, que no sabés usar un teléfono y no podés fijarte a quién le mandás el mensaje”, respondió Patricio. Luego de su mensaje, el joven agregó que ella lo bloqueó en WhatsApp. “No le dio la cara ni para contestarme”, concluyó.