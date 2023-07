La Ley de Alquileres, de vuelta en el centro de la escena

Hace tres años, se aprobó una normativa relacionada con el arrendamiento de viviendas , la cual ha sido objeto de críticas desde el año 2021 . La oposición ha logrado obtener un documento oficial con el propósito de introducir cambios en dicha normativa durante el año 2022 , y este asunto ha generado enfrentamientos en las tres reuniones llevadas a cabo en la Cámara Baja en este año 2023, sin embargo, no se han realizado modificaciones hasta el momento.

Como resultado de la presión ejercida por la oposición, se ha programado un debate para el 23 de agosto , pero no está claro cómo se resolverá esta controversia que afecta a numerosos inquilinos que se encuentran en una situación difícil para conseguir viviendas en alquiler. Las elecciones primarias serían un factor determinante.

image.png

El resto de la facción contraria emitió votos en contra, optó por abstenerse o se ausentó, debido a un rechazo absoluto hacia la propuesta o por oponerse a que el Estado brinde asistencia a aquellos deudores que actualmente poseen una propiedad, mientras el problema de aquellos que deben alquilar aún no ha sido resuelto. En otras palabras, la cuestión de los arrendamientos ya estaba presente en la sesión del miércoles.

Sin embargo, con el propósito de confrontar al partido gobernante, la coalición "Juntos por el Cambio" se encargó de ponerlo en el centro de atención. En el recinto, se llevaron a cabo dos movimientos estratégicos: por un lado, el diputado Hernán Lombardi del PRO, uno de los principales organizadores del grupo liderado por Patricia Bullrich, solicitó una excepción al reglamento para someter a votación directa su proyecto de derogación de la Ley de Alquileres. Para incluir un tema que no está en el orden del día, se requieren dos tercios de los votos: la propuesta fue rechazada con 113 votos en contra, 102 a favor y 9 abstenciones.

No obstante, posteriormente, el líder del bloque de la UCR, Mario Negri, llevó a cabo una maniobra sorpresiva. Solicitó someter a votación una convocatoria para programar una sesión el 23 de agosto y abordar los proyectos de reforma relacionados con la Ley de Alquileres.

image.png

El partido gobernante intentó obstruir la votación. La diputada del PRO Silvia Lospennato (una de las personas más cercanas a Horacio Rodríguez Larreta) propuso una opción intermedia: que todos los líderes de bloque suscriban una petición de sesión, de manera que quede evidente quiénes no la respaldan.

De esta manera, se logró que el pedido de convocatoria a sesión fuera respaldado no solo por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, sino también por los bloques más pequeños que forman parte de Juntos por el Cambio. Además, se sumaron las firmas de Alejandro "Topo" Rodríguez, representante del Interbloque Federal conformado por 8 diputados del peronismo bonaerense y cordobés, así como también por los socialistas, Luis Di Giacomo de Provincias Unidas, que cuenta con 4 diputados de Río Negro y Misiones, y Javier Milei, líder de tres diputados.

En principio, según las conversaciones entre los diferentes bloques, la oposición dispondría de los votos necesarios para alcanzar el quórum y dar inicio a un debate. Sin embargo, aún no se ha definido con precisión qué cuestiones serán abordadas.

image.png

En junio de 2022, los principales grupos opositores consensuaron un informe que establecía la reducción del plazo mínimo de los contratos de 3 a 2 años. Además, se proponía modificar el ajuste anual, reemplazándolo por un rango de 3 a 12 meses, a través de un mecanismo acordado entre las partes. Es importante destacar que no se mencionaba la "derogación".

“Pasó un año desde el dictamen, el contexto inflacionario pasó de muy malo a catastrófico. El que está en problemas es a quien se le termina el contrato y quien tiene que encontrar una propiedad y que como se ajusta anualmente si sale $100.000, el valor arranca en $200.000. El kirchnerismo no quiere tratar la derogación, está claro. Pero ayer todos los diputados de JxC votaron a favor de apartarse del reglamento para votar la derogación de la ley, no otra cosa”, declaró Hernán Lombardi a colegas de TN.

Algunos parlamentarios pertenecientes a la coalición opositora que votaron a favor de debatir la derogación, afirmaron que no se trataba de una posición concluyente, sino más bien de una señal y un intento de poner en evidencia al partido gobernante. No obstante, el problema reside en que en la actualidad no contarían con el respaldo suficiente para la derogación, por lo que sería necesario buscar una solución intermedia similar a la encontrada en el dictamen emitido hace un año.

image.png

“Yo firmé el dictamen de minoría hace un año y hace poco acompañé la derogación total porque observamos que el kirchnerismo cajonea el tema. Debemos tener plasticidad para encontrar un punto en común, no puede haber falta de respuestas. Lo ideal, en tiempo de transición, es la derogación, pero no sé si eso junta todas las voluntades”, expresó ayer el político radical Negri en una entrevista con colegas de Radio Mitre.

En la Coalición Cívica también consideran que lo más sensato sería anular la normativa, aunque también plantean la posibilidad de alcanzar un acuerdo en el cual se derogan ciertos artículos y se preservan otros. “Va a haber que juntar votos y hacer concesiones”, indicó un legislador del bloque.

Por otro lado, en los grupos parlamentarios que no forman parte de ninguna de las dos principales coaliciones, observan con cierta desconfianza las tensiones internas dentro de la coalición opositora.

image.png

“Lo de Lombardi fue una deplorable maniobra electoralista. Luego 13 bloques firmamos la convocatoria a debatir todos los dictámenes vigentes, que es razonable. Qué va a pasar no lo sabe nadie. Hay que discutir y consensuar, pero hay que decirle toda la verdad a la gente: hay 114% de inflación anual y no es algo que solucione con una ley, sino con un plan macroeconómico responsable que lleve la inflación a un dígito dentro de cuatro años”, expresó el líder del Interbloque Federal, Rodríguez, conocido como el "Topo".

“Lo de la derogación pareció una jugada del bullrichismo para presionar al larretismo. Nosotros estuvimos de acuerdo con el dictamen, que no es la derogación. De hecho, hay una razón por la que nunca se llevó al recinto el dictamen: nosotros acordamos que el plazo de actualización fuera de 6 meses. Luciano Laspina (de Bullrich) terminó poniendo 3 meses, y ni nosotros ni el socialismo habíamos aceptado eso”, declaró Luis Di Giácomo de Provincias Unidas, representante de Río Negro.

image.png

En todos los grupos parlamentarios concuerdan en que antes de las elecciones primarias (PASO) no hay posibilidad; después de las PASO, no es seguro, pero una vez superada la agitación electoral, es factible. El resultado de las PASO también contribuirá a equilibrar la lucha interna en Juntos por el Cambio entre los más intransigentes y los más moderados.

Además, podría motivar al partido gobernante a tomar medidas o alcanzar acuerdos que actualmente rechaza. Habrá que esperar hasta el 13 de agosto, pero las primarias inevitablemente tendrán un impacto en el Congreso, antes del cambio de gobierno.