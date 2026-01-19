Preocupación de vecinos de Chijra por la crecida del Río Grande tras las fuertes tormentas

Las intensas tormentas registradas entre la tarde-noche del domingo y la madrugada de este lunes 19 de enero generaron una marcada crecida del Río Grande, lo que encendió la alarma entre los vecinos de un asentamiento ubicado en la zona baja del barrio Chijra.

El relato de los vecinos de barrio Chijra sobre la crecida del río Según relataron residentes del sector, el caudal del río bajó con gran intensidad, arrastrando a su paso piedras, troncos y escombros. Con el incremento del volumen de agua, el río comenzó a formar un brazo que apunta directamente hacia la zona donde se encuentran asentadas varias familias, situación que generó preocupación durante toda la madrugada y el transcurso de este lunes.

Si bien no se reportaron evacuados hasta el momento, algunos vecinos decidieron retirarse preventivamente por temor a que el agua ingresara a las viviendas. Otros permanecieron en el lugar, atentos a la evolución del caudal.

rio chijra viviendas rio (3) Una vecina expresó la angustia que viven cada vez que se registran lluvias fuertes: “Cuando llueve fuerte viene toda la caída del río por las casas”. También señaló que, aunque las autoridades no ordenaron evacuaciones, algunas familias se autoevacuaron por temor: “Los vecinos no tuvieron que ser evacuados pero algunos se fueron por miedo”.

Una vecina expresó la angustia que viven cada vez que se registran lluvias fuertes: "Cuando llueve fuerte viene toda la caída del río por las casas". También señaló que, aunque las autoridades no ordenaron evacuaciones, algunas familias se autoevacuaron por temor: "Los vecinos no tuvieron que ser evacuados pero algunos se fueron por miedo".

Además, detalló que la fuerza del agua suele llegar hasta las casas cuando el desborde se intensifica: "Cuando el brazo del río se hace muy intenso a veces llega hasta las viviendas". Por último, enfatizó la preocupación general del barrio: "Es preocupante porque somos muchas familias, alrededor de 20", aseguró la vecina.

