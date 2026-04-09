Prohibieron el acceso a Laguna La Esmeralda por riesgo de derrumbes y deslizamientos

El Gobierno de Jujuy advirtió que el acceso a Laguna La Esmeralda se encuentra prohibido por tratarse de una zona (Volcán) de alto riesgo, con peligro de derrumbes y deslizamientos que pueden comprometer la integridad física de las personas, sobre todo durante y después de las lluvias. La advertencia fue difundida por el organismo provincial mediante una placa oficial en la que se remarca que no se debe ingresar al lugar por el riesgo de accidentes graves o fatales.

El acceso a la Laguna Esmeralda está prohibido . Hay mejores opciones para explorar la naturaleza jujeña en esta época del año, con seguridad y con quien sabe lo que hace.

Sus aguas color turquesa la convirtieron en uno de los rincones más fotografiados de las redes. Pero detrás de la imagen, la Laguna Esmeralda esconde riesgos reales que las fotos no muestran y se esconden en las condiciones climáticas que convienen a su terreno en una verdadera trampa.

La Laguna La Esmeralda está ubicada en Volcán , en Jujuy, una localidad del ingreso a la Quebrada de Humahuaca, un sitio que ganó notoriedad por el color de sus aguas y por su fuerte circulación en redes sociales.

La popularidad del lugar hizo que cada vez más personas intentaran llegar por cuenta propia, pero las autoridades insisten en que no se trata de un espacio habilitado para el ingreso en esta época del año y que las condiciones del terreno representan un peligro real.

Por qué piden no avanzar hacia la Laguna Esmeralda

El punto central de la advertencia es el riesgo de vida. El Gobierno remarcó que en la zona hay peligro de derrumbes y deslizamientos, un escenario que se vuelve especialmente delicado con lluvias recientes o suelos inestables. Por eso, la indicación oficial es clara: no ingresar.

El espejo de agua se encuentra dentro de una reserva natural privada. No existe permiso de circulación vigente y el ingreso está prohibido por razones de seguridad geológica. La laguna se formó por el taponamiento de una quebrada cerrada y fisurada donde la caída de piedras es constante. Se registraron desmoronamientos. No es una advertencia a la ligera.

La zona alberga además tarucas, especie nativa en recuperación que necesita silencio y ausencia humana para sobrevivir. Cada ingreso no autorizado interrumpe ese proceso