Pronostican bajas temperaturas durante toda la semana en Jujuy

Las bajas temperaturas se van a mantener toda la semana en Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que las bajas temperaturas continuarán dominando el clima en la provincia de Jujuy durante toda la semana, con mínimas que oscilarán entre los 4 y 10 grados y máximas que no superarán los 22 °C.

Para este lunes 11 de agosto, la mínima prevista es de 4 °C y la máxima de 20 °C, con cielo mayormente despejado. El martes el termómetro subirá levemente, con una mínima de 6 °C y una máxima de 22 °C.

El miércoles se espera que la mínima alcance los 9 °C y la máxima los 21 °C, mientras que el jueves se prevé un descenso de la temperatura máxima, que rondará los 18 °C, con mínimas de 10 °C y cielo mayormente nublado.

frio abrigo.jpg Descenso hacia el fin de semana El viernes se anticipa una jornada fresca, con temperaturas de entre 10 °C y 16 °C. El sábado se registrará el valor más bajo de la semana en cuanto a máximas: solo 14 °C, con una mínima de 10 °C. Para el domingo se espera un leve repunte, con mínima de 9 °C y máxima de 18 °C.

Durante todos estos días, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja, entre el 0 % y el 10 %, y los vientos soplarán de forma leve a moderada, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. El cielo presentará intervalos de nubosidad, sobre todo entre el jueves y el fin de semana. El SMN recomienda a la población abrigarse adecuadamente, especialmente durante las mañanas y noches, cuando se registrarán las temperaturas más bajas, y estar atentos a las actualizaciones del pronóstico ante posibles cambios en las condiciones climáticas. frio bajas temperaturas smn.jpg

