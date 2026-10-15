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15 de octubre de 2026 - 20:03
Crimen.

Qué dijo la mamá de Agostina Vega tras el video de Claudio Barrelier desde la cárcel

Melisa Heredia manifestó su indignación luego de que el acusado por el femicidio de su hija grabara un mensaje desde la cárcel.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Se difundió el video que Claudio Barrelier grabó en la cárcel para la mamá de Agostina Vega.&nbsp;

Se difundió el video que Claudio Barrelier grabó en la cárcel para la mamá de Agostina Vega. 

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El abogado de la mujer, Carlos Nayi, contó que Heredia quedó profundamente afectada al escuchar las declaraciones de Barrelier. “Es una barbaridad”, fue la reacción de la madre, según relató el letrado, quien aseguró que está “destruida de la impotencia” y “totalmente indignada”.

Además, Nayi presentó una denuncia penal en los Tribunales 2 de Córdoba para que se investigue cómo Barrelier pudo realizar y difundir el video mientras permanece detenido.

La denuncia presentada por la familia

Habl&oacute; la mam&aacute; de Agostina Vega.

Habló la mamá de Agostina Vega.

El abogado cuestionó que una persona privada de su libertad pudiera realizar una comunicación de estas características y sostuvo que buscan determinar de qué manera se concretó.

“Queremos saber de qué manera un preso detenido se expresa públicamente de esa manera”, manifestó Nayi, quien también cuestionó que el acusado vuelva a realizar declaraciones que, según planteó, ya fueron investigadas durante el proceso judicial.

Barrelier permanece detenido por el femicidio de Agostina Vega y la causa fue elevada a juicio.

Qué dijo Barrelier en el video

En la grabación, el acusado pidió a Melisa Heredia que se encuentre con él cara a cara para, según su versión, contar lo que ocurrió. Durante el mensaje realizó distintas acusaciones contra la madre de Agostina y sostuvo que pretende que su versión sea escuchada.

El video se conoció después de que Barrelier declarara por videollamada desde la cárcel en una investigación paralela por la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil. Durante esa audiencia negó las acusaciones y dio su versión sobre el contenido encontrado en dispositivos digitales.

Además, la imputación en esa causa fue ampliada por la presunta tenencia de cuatro imágenes de contenido sexual que involucran a menores de edad.

Mientras tanto, la investigación por el femicidio de Agostina continúa y Barrelier permanece detenido a la espera del juicio.

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