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16 de noviembre de 2026 - 17:03
Sociedad.

Qué hacer con las medias que quedaron sin pareja: trucos para reutilizarlas en casa

Antes de tirarlas, hay varias formas de reutilizar estas medias en casa. Así, se reducen los residuos textiles y el impacto ambiental de fabricar ropa nueva.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Si tenés medias sin par, poseés un tesoro: la idea para no tirarlas y reutilizarlas en casa.

Si tenés medias sin par, poseés un tesoro: la idea para no tirarlas y reutilizarlas en casa.

Resulta úitl tener a mano trucos para reutilizar determinadas prendas. Y es probable que alguna vez a todos se nos haya perdido una de las medias sin encontrar una explicación concreta. Si hay animales en casa, una posibilidad es pensar que la hayan escondido debajo de algún mueble pesado que nadie se anima a correr.

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En cambio, quienes no conviven con mascotas suelen culpar al lavarropas, con la sospecha de que la prenda quedó atrapada en su interior, aunque descubrirlo después de ocurrido el hecho no ofrece demasiadas soluciones.

¿Cuántas medias solitarias terminarán acumuladas entre los restos de lavarropas fuera de uso? Mientras tanto, la otra sigue ahí: se lava y se guarda por si algún día aparece su compañera, ya que existe esa posibilidad. Aunque, en la mayoría de los casos, nunca sucede. Entonces, ¿qué se puede hacer con la prenda que quedó sin pareja?

¿Qué se puede hacer si me quedo con una de las medias?

Una alternativa es darle una segunda utilidad y convertirlo en un elemento para quitar el polvo. Los modelos de algodón son ideales para este uso, ya que tienen una textura delicada y permiten recoger fácilmente las partículas de suciedad.

Para aprovecharlo, no hace falta realizar ninguna modificación: alcanza con colocarlo en la mano y utilizarlo para limpiar persianas, rincones, lámparas y muebles de difícil acceso. Al finalizar, se lo puede lavar y volver a usar todas las veces que sea necesario.

Una opción más es introducir flores secas de lavanda en su interior y asegurar la abertura con un elástico o un lazo. De esta manera, se obtiene un pequeño aromatizador natural que, además, ayuda a ahuyentar las polillas que pueden dañar las prendas, una propiedad que se le atribuye a esta planta desde hace mucho tiempo.

Por otro lado, las medias que quedaron sin compañera también sirven para guardar y mantener ordenados cables, cargadores, alhajas y accesorios pequeños en los cajones.

Cuando se arma el equipaje para un viaje, una media que quedó sin pareja puede aprovecharse para envolver anteojos, frascos pequeños o aparatos electrónicos. De esta forma, ayuda a evitar que sufran rayones o daños por golpes durante el traslado. Incluso podría utilizarse para transportar comida, aunque no es una alternativa demasiado aconsejable.

Por su parte, las medias de mayor grosor, habituales durante la temporada invernal, pueden reutilizarse como compresas térmicas. Para confeccionarlas, lo ideal es elegir una de algodón o elaborada principalmente con materiales naturales, colocar arroz seco en su interior y asegurar bien la abertura.

Para utilizarlo como fuente de calor, se puede introducir en el microondas durante períodos breves, verificando siempre cuánto se calentó antes de apoyarlo sobre el cuerpo para prevenir posibles quemaduras. Otra posibilidad es llevarlo al freezer: basta con colocar el calcetín con arroz dentro de una bolsa bien cerrada y dejarlo enfriar para usarlo después como compresa fría.

Aunque pueda parecer una solución poco elegante, la propuesta no consiste simplemente en guardar una media que quedó sin pareja, sino en encontrarle una nueva utilidad. Al fin y al cabo, si está limpia, su textura y características son bastante similares a las de un trapo, por lo que puede cumplir esa función sin inconvenientes.

De hecho, la Agencia Europea de Medio Ambiente señala que aprovechar las prendas durante más tiempo, ya sea volviendo a usarlas para su propósito original o encontrándoles otras funciones dentro del hogar, ayuda a disminuir la cantidad de desechos textiles y a limitar las consecuencias ambientales que genera la producción de ropa nueva.

En definitiva, la media que perdió a su compañera puede encontrar en el hogar muchas más utilidades de las que tenía cuando todavía formaba parte de un par.

Puede reutilizarse para limpiar superficies, preparar un aromatizante, mantener en orden los objetos de un cajón o improvisar una bolsa térmica. Las posibilidades dependen de la creatividad de quien decide conservarla, más que de la expectativa de que algún día vuelva a encontrar su otra mitad.

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