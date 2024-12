¿Qué pasó con Flor de la V en Intrusos?

Este lunes, Florencia de la V se volvió tendencia en las redes sociales luego de su emotiva despedida de la conducción de Intrusos (América).

Flor de la V aseguró que "no se manejaron de buena manera" con ella

“Cuento esto ahora porque el fin de semana y el viernes, durante los premios Martín Fierro de Moda, no pude hablar. Fue difícil para mí porque lloré mucho, lloré desconsoladamente y hasta ahora me cuesta hablar. Pero no porque me quede sin trabajo, sino porque no se manejaron de buena manera ni conmigo ni con mis compañeros, no se manejaron bien. Las cosas no se hacen de esta manera”, expresó indignada con este hecho.

"Viva los putos": la frase de despedida de Florencia de la V en Intrusos.

“Creo que no nos merecíamos este final. No me merecía esta manera o esta forma, ni yo ni mis compañeros, porque…”, y no pudo continuar al quebrar en llanto. “Eso no se les hace a las personas, no se hace una cosa así, estamos siendo testigos de la crueldad humana. La gente va perdiendo el trabajo, algo que le viene sucediendo a muchos trabajadores y muchos están en silencio, pero hoy nos está pasando a nosotros y no podemos naturalizar la crueldad”, manifestó.

“Gracias a todo el público, de todo corazón. Creo que en una sociedad más justa, más diversa, más inclusiva; siempre voy a estar del lado de los pobres, del lado de los maestros, de los estudiantes, de los jubilados, porque creo en un país libre. ¡Viva la diferencia, vivan los putos, vivan las trabas y viva Perón! Gracias”, señaló Florencia con su mirada fijada en la cámara para concluir su mensaje.