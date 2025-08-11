lunes 11 de agosto de 2025

11 de agosto de 2025 - 09:30
Espectáculo astronómico.

Qué planetas están alineados hoy y cómo verlos

Para los fanáticos de la astronomía, podrán ver hasta 6 planetas alineados en Argentina. Te contamos cuáles y cómo podés verlos.

María Florencia Etchart
El cielo de agosto 2025 ofrecerá un fenómeno imperdible para los amantes de la astronomía y los curiosos que se animen a madrugar: la alineación aparente de hasta seis planetas, visible desde distintas partes de la Argentina.

El evento podrá apreciarse desde la madrugada del domingo 10 hasta el miércoles 13 de agosto, con su punto máximo el martes 12, cuando coincidirá con la lluvia de meteoros Perseidas, que tendrá su mayor actividad en esas mismas fechas.

Cuáles son los planetas que se verán

Durante la alineación participarán Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, cada uno con características de brillo y tonalidad particulares. Venus y Júpiter serán los más fáciles de detectar incluso en zonas con cierta iluminación urbana, mientras que Mercurio y Marte requerirán mayor atención o el uso de binoculares o un pequeño telescopio.

El espectáculo no demandará equipamiento especial para ser disfrutado, aunque con ayuda óptica será posible observar detalles como los anillos de Saturno o las lunas de Júpiter.

Cómo identificar los planetas visibles hoy

Horario ideal: Entre las 4:30 y las 6:30 de la mañana, cuando el cielo aún esté oscuro y los planetas ya se encuentren en posición.

Dirección: Mirar hacia el horizonte Este, punto por el que aparecerán los astros antes del amanecer.

Condiciones recomendadas: Buscar un lugar abierto y libre de contaminación lumínica, dejar que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 15 minutos y utilizar aplicaciones móviles de mapas estelares para ubicar cada planeta con precisión.

Extra: Las Perseidas añadirán un atractivo especial con destellos fugaces cruzando el cielo.

Dónde observarlo en Argentina

El fenómeno será visible en todo el país, siempre que el clima lo permita. Lugares con cielos despejados y oscuros, como zonas rurales de La Pampa, San Luis o la Patagonia, ofrecerán mejores condiciones. En grandes ciudades, será clave encontrar espacios abiertos y despejados hacia el Este.

Los especialistas aconsejan abrigarse, llevar manta o reposera y planificar con anticipación, revisando el pronóstico para elegir la mejor noche entre el 10 y el 13 de agosto.

