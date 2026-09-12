Rabia: "Cuando aparecen los síntomas, no hay vuelta atrás", advirtió un veterinario

En diálogo con Canal 4 , el médico veterinario Eduardo López Jordán – MP 045 se refirió a la falta de vacunas antirrábicas y remarcó que la principal herramienta de prevención contra la rabia es la vacunación .

Jujuy. Zoonosis advierte por el riesgo de un brote de rabia en Jujuy por falta de vacunas

Jujuy. Dónde vacunar gratis contra la rabia en Jujuy y qué hacer ante una mordedura

El profesional señaló que en Jujuy se realizaron importantes campañas durante los últimos años, pero actualmente existe un faltante de vacunas. También expresó preocupación por la situación regional, especialmente por un brote de rabia canina en Bolivia y por casos registrados en el norte de Salta.

López Jordán explicó que la vacunación antirrábica de las mascotas debe realizarse de manera periódica y recomendó hacerlo una vez al año .

Según detalló, las campañas realizadas anteriormente permitieron generar una buena base de animales vacunados, pero consideró necesario mantener la prevención para evitar que la enfermedad vuelva a propagarse.

¿Qué pasa ante una mordedura?

El veterinario también puso el foco en las personas que sufren mordeduras. Explicó que, además del riesgo de rabia, una herida profunda provocada por un perro puede implicar un riesgo de tétanos, por lo que es importante verificar que la vacunación esté al día.

Ante una mordedura, recomendó lavar la herida con abundante agua y jabón y concurrir a una guardia hospitalaria para recibir la evaluación correspondiente. La recomendación oficial también indica no colocar alcohol ni otros desinfectantes y consultar rápidamente en un centro de salud.

López Jordán explicó que cuando el perro tiene propietario y puede ser controlado, se realiza una observación durante 10 días. La situación es diferente cuando el animal desaparece, muere o no se puede identificar, porque aumenta la incertidumbre sobre una posible exposición.

En estos casos, la persona mordida debe recibir una evaluación médica para determinar las medidas de prevención necesarias.

La rabia puede afectar a todos los mamíferos

Cambios de conducta, una señal de alerta

Entre los signos que pueden presentar los animales con rabia, el veterinario mencionó principalmente cambios de conducta, además de pérdida del apetito, rechazo al agua, salivación, temblores y alteraciones neurológicas.



“cuando aparecen los primeros síntomas, no hay vuelta atrás”

La información oficial coincide en que, una vez iniciados los síntomas, la enfermedad no tiene cura ya que la rabia es una enfermedad mortal una vez que se manifiestan los signos clínicos.

La rabia puede afectar a todos los mamíferos

El especialista explicó que la rabia no afecta únicamente a los perros. Todos los mamíferos pueden ser susceptibles, incluyendo gatos, bovinos, equinos y otros animales.

También se refirió a los murciélagos y aclaró que no todos transmiten rabia. En caso de encontrar uno con comportamiento inusual, la recomendación oficial es no tocarlo y dar aviso al área de zoonosis para que pueda ser retirado y analizado.

Durante la entrevista, López Jordán insistió en que la vacunación de las mascotas y la consulta rápida ante una mordedura son fundamentales para prevenir la enfermedad.

La normativa sanitaria nacional recomienda la vacunación anual contra la rabia de perros y gatos desde los tres meses de edad y durante toda su vida.