Racing Club vs Peñarol: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Libertadores

Este martes 19 de agosto se miden Peñarol, que ganó 1 a 0 en la ida, y la Academia, que buscará vencer a su rival y continuar en la próxima etapa de la Copa Libertadores. El partido por la llave 6 se jugará desde las 21:30 (hora Argentina), en el estadio el Cilindro.
Los resultados de sus últimos 3 partidos jugados fueron 1 ganado para el local y 2 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 12 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Peñarol se impuso por 1 a 0.
Wilmar Roldán Pérez es el árbitro designado para controlar el partido.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.