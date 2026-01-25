Racing Club vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

Por la fecha 2 del Apertura, Rosario Central y Racing Club se enfrentan el miércoles 28 de enero desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio el Cilindro.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Por la fecha 2 del Apertura, Rosario Central y Racing Club se enfrentan el miércoles 28 de enero desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio el Cilindro.
Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.
Racing Club no pudo ante Gimnasia en el Juan Carmelo Zerillo.
Rosario Central llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Belgrano.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 30 de noviembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Racing Club sacó un triunfo, con un marcador 0 a 2.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.