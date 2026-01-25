domingo 25 de enero de 2026

25 de enero de 2026 - 08:36
Liga Profesional

Racing Club vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

Racing Club y Rosario Central se miden en el estadio el Cilindro el miércoles 28 de enero a las 19:00 (hora Argentina).

Racing Club vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 2 del Apertura, Rosario Central y Racing Club se enfrentan el miércoles 28 de enero desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio el Cilindro.

Así llegan Racing Club y Rosario Central

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Apertura

Racing Club no pudo ante Gimnasia en el Juan Carmelo Zerillo.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Apertura

Rosario Central llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Belgrano.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 30 de noviembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Racing Club sacó un triunfo, con un marcador 0 a 2.


Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 3: vs Tigre: 2 de febrero - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Argentinos Juniors: 7 de febrero - 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Banfield: 14 de febrero - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Boca Juniors: 20 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Independiente Riv. (M): 26 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 3: vs River Plate: 1 de febrero - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Aldosivi: 7 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Barracas Central: 15 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Talleres: 20 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Gimnasia: 25 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
Horario Racing Club y Rosario Central, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

