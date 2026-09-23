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23 de septiembre de 2026 - 10:56
Jujuy.

Rescataron a un turista brasileño que se había perdido en el Hornocal

El alerta llegó al 911 y una comitiva realizó un rastrillaje por el Hornocal hasta localizar al turista en un sector de difícil acceso.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Rescataron a un turista brasileño que se había perdido en el Hornocal (Imagen con IA)

Rescataron a un turista brasileño que se había perdido en el Hornocal (Imagen con IA)

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De acuerdo con la información difundida, el alerta ingresó al Centro de Monitoreo 911, desde donde se tomó conocimiento de que el turista no había regresado al lugar previsto. Ante esta situación, personal dependiente de la Unidad Regional N.º 3 organizó una comitiva y se trasladó hasta el sector.

Lo encontraron desorientado en una zona de difícil acceso

Los efectivos comenzaron un rastrillaje por distintos sectores de la Serranía del Hornocal hasta lograr localizar al visitante. El turista se encontraba desorientado y en una zona de difícil acceso, según se informó. Una vez que pudieron llegar hasta él, los integrantes del operativo lo acompañaron hasta un sector seguro para que recibiera la correspondiente evaluación médica. Finalmente se constató que se encontraba en buen estado de salud.

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El Hornocal, a más de 4.300 metros de altura

La Serranía del Hornocal es uno de los principales atractivos turísticos de la Quebrada de Humahuaca. El mirador se encuentra a aproximadamente 4.345 metros sobre el nivel del mar y a unos 27 kilómetros de Humahuaca, con acceso a través de un camino de ripio que asciende hacia la serranía.

El material turístico oficial también señala que el cordón montañoso alcanza alturas cercanas a los 4.800 metros, en un área que separa geográficamente sectores de la Quebrada de Humahuaca y las Yungas. Estas características convierten al lugar en un destino muy visitado, pero también obligan a tener en cuenta la altura, las distancias y las particularidades del terreno a la hora de realizar recorridos fuera de los sectores habituales.

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