Rescataron a una corzuela en el Paraje Cerro Alumbre en Palma Sola

Efectivos del Comando de Prevención Rural y Ambiental con base en la localidad de Palma Sola rescataron a una corzuela parda (Mazama Goauzoubira) en el paraje Cerro El Alumbre.

El ejemplar, que resultó ser una cría, fue encontrado desorientado y deambulando por un camino vecinal de la zona.

La intervención Al notar la presencia del animal, el personal policial actuó de inmediato, poniéndolo en resguardo y brindándole los primeros cuidados. Para su alimentación, se le suministró leche de cabra, mientras se coordinaba el traslado hacia un centro especializado.

Destino del ejemplar La cría fue entregada al CAFAJU (Centro de Atención a la Fauna Autóctona Jujeña), institución encargada de su rehabilitación y posterior reinserción en su hábitat natural.

Conservación de la fauna Desde el Comando remarcaron la importancia de proteger la fauna silvestre y recordaron que, ante el hallazgo de animales autóctonos fuera de su entorno natural, la población debe dar aviso inmediato a las autoridades para garantizar su cuidado y conservación.

